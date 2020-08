Guillermo Andino Crédito: Captura

El conductor de Informados de Todo, Guillermo Andino, bromeó sobre el viejo estadio de San Lorenzo en el pase de su programa con Buenos Días América, de Antonio Laje, y fue castigado con duros comentarios en Twitter.

Sobre el final del pase de programas, y en un clima de risas, Andino propuso que cada uno de los participantes del pase lleve al día siguiente del envío, una foto de "cada uno de nosotros haciendo algún deporte", y puso algunos ejemplos: "Vos (por Laje) squash, yo con el equipo de fútbol, (Fernando) Carolei jugando en la vieja cancha de San Lorenzo un picado...".

El periodista Ramón Indart, respondió a la requisitoria del exconductor de América Noticias, y le preguntó a "cual de todas" las canchas se refería, mientras que Laje le preguntó a Carolei, confeso hincha de San Lorenzo, "en qué góndola" tenía su foto.

Esto provocó el regreso a escena del periodista especializado en tecnología, quien un poco en broma y un poco en serio, pidió que sus compañeros "no le falten más el respeto a la gente de San Lorenzo". Además, dijo "la gente de San Lorenzo merece una disculpa del señor Andino, y una de Laje". "Es un tema serio, me parece que no es para tratar de esta manera", cerró su descargo, y luego se fue al tiempo que se cubría su cabeza con una capucha.

Más allá del pedido de Carolei, Andino no cesó con los chistes, y recordó que José Sanfilippo, máximo goleador en la institución azulgrana y referente del club, una vez le explicó un supuesto gol que había marcado de cabeza donde estaban "las latas de arvejas y choclo".

Finalmente, y siempre en tono de ironía, Antonio Laje señaló que San Lorenzo no sabe si hacer "los protocolos o la ley de góndolas" para volver a la actividad deportiva luego del parate por el coronavirus.

La reacción en redes

El multimedios de San Lorenzo, Frenesí Azulgrana, reprodujo el fragmento del video desde su cuenta de Twitter: "Acá @lajeantonio y andino entre tanta lucha por la vuelta, chicaneando una causa noble. Es hora de que @sanlorenzo tome medidas y los invito a repudiar a estos muchachos", escribieron.

Luego, aclararon que en la Avenida La Plata, donde estaba ubicado la vieja cancha de San Lorenzo, y a la que está en proceso de volver, "no hay góndolas", sino "camas para pacientes" con coronavirus "en un terreno del club", y que hace que "coman más de 1500 familias en Boedo".

En la búsqueda de la sanción de la ley de rezonificación para poder retomar los terrenos y hacer el estadio, otros medios partidarios del club recordaron que se trata de un hecho de la última "dictadura militar", y los acusaron a Laje y Andino de reivindicar dicho proceso.

San Lorenzo tuvo que rematar el terreno del estadio en 1979, durante el Proceso de Reorganización Nacional, a causa de un juicio que el club mantenía con la empresa Altgelt y Cía SRL. Ya en democracia, el lugar fue vendido a la empresa de supermercados Carrefour.

En noviembre de 2012, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto de Restitución Histórica de los terrenos de la Avenida La Plata. En 2014, el club argentino firmó un convenio con Carrefour para la devolución del predio

Ahora, San Lorenzo aguarda por el tratamiento de la Ley de Rezonificación para comenzar la construcción del nuevo estadio, mientras la dirigencia ya negocia con la empresa constructora IDOM para hacerse cargo del proyecto.