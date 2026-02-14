San Lorenzo se llevó un punto grande ante Unión en el partido de los goles insólitamente errados

Un 0-0 mentiroso en el 15 de Abril. Paradoja: mala noticia para San Lorenzo, dentro de lo positivo de llevarse un punto de Santa Fe, dado lo que mereció ampliamente llevarse Unión. Tras dejar una floja imagen en el clásico perdido contra Huracán, le ganaron en juego y actitud, por lo que retrocedió aun más pese a las modificaciones en la formación.

Fue fuerte el impacto que causó el 0-1 en Parque Patricios. En los hinchas, que se decepcionaron con un equipo al que vienen apoyando con énfasis por el contexto de la crisis institucional, y en Damián Ayude: el entrenador decidió cambios, de nombres en todas las líneas para afrontar el difícil desafío en Santa Fe, y también de esquema, intentando un juego más claro y ofensivo.

Gonzalo Rodríguez se metió en el equipo titular azulgrana tras el clásico perdido a manos de Huracán, pero San Lorenzo no tuvo forma y sí muchos puntos bajos en un partido en el que la sacó barata. Juan Jose Garcia

No obstante, a San Lorenzo le costaría hacer pie ante un Unión que salió más decidido a lograr su segundo triunfo en el torneo Apertura. En el partido de los goles insólitamente errados de cada lado, el cuadro tatengue se impusieron en el desarrollo del primer tiempo. Al minuto, el cabezazo de Juan Ludueña sería un indicio de lo que se vería en los primeros 45 minutos, y Franco Fragapane había gambeteado a dos jugadores en los primeros veinte segundos y ya le habían cometido una infracción que había derivado en aquella situación.

A contramano andaba el Ciclón. En el primer tramo le faltó gente por dentro, que a su rival le sobró; cuando su 4-1-4-1 se hizo más angosto para cerrar los huecos, Unión comenzó a encontrar facilidades por los costados. Así se explica la enorme diferencia de oportunidades.

Cuello fue el único que exigió a Unión, como en este caso a Juan Ludueña; el delantero al que quiso Boca es buscado ahora por Fluminense, de Brasil. Juan Jose Garcia

Desde los 11 hasta los 14, Unión tendría la misma cantidad de chances que minutos hubo de diferencia en el lapso. Primero, el tiro libre que todo San Lorenzo miró acurrucado en el área y le permitió a Mateo Del Blanco, después de que Fragapane le jugara corta la pelota, impactarla en uno de los palos del arco que cuidaba Orlando Gill, que también se quedó quieto. Enseguida, los locales triangularon por dentro hasta que a Mauro Pittón le quedó cómodo el balón para definir mano a mano y aplicar la “ley del ex”, pero el tiro le salió centrado, donde esperaba el arquero paraguayo. Tras el rebote, Fragapane tuvo un derechazo cruzado que se abrió demasiado.

Con el orden que empezó a encontrar el visitante y otros acercamientos del anfitrión que no pasaron del peligro ligero, se comenzó a armar un encuentro chato, de dominio repartido, aunque siempre mayor para los de rojiblanco. Y a los 34 y los 41 minutos ocurrirían dos situaciones clarísimas, una favorable a cada bando, difíciles explicar en su finalización.

La única que tuvieron los azulgranas fue facilitada por un error de Rafael Profini, que –presionado– se equivocó al tocar hacia atrás y dejó a Alexis Cuello con ventaja para el mano a mano. El delantero, buscado por Fluminense, se topó con la cara de Matías Mansilla al definir por encima del achique, y lo increíble estaría un instante después: Nicolás Tripichio capturó el rebote, con calma hizo pasar de largo al desesperado arquero y, con la valla casi totalmente libre, le acertó... a un pie del zaguero Maizon Rodríguez, el único obstáculo sobre la línea.

Unión haría una suerte de réplica, de agradecida devolución. Cristian Tarragona quiso esquivar un achique de Gill con una definición de lujo, que le salió desviada. Cuando la pelota estaba por salir, apareció Fragapane para empujarla al arco, pero un ligero desvío en Ezequiel Herrera hizo que pegara en un palo. El rebote fue para Marcelo Estigarribia, también muy cerca del arco, pero su resolución también fue al cuerpo del único defensor que se interponía, Franco Lorenzón, debutante en el conjunto porteño. De no creer.

Las emociones no aportaron tantos, pero resultaron gigantes en comparación con lo que aportaría el segundo período. Fue pobre lo del equipo dirigido por Ayude, que nunca encontró una forma de jugar cómodo. Lo que más lo acercó a esa sensación fue los muchos centros a los que apostaron los preparados por Leonardo Madelón, pero terminó sufriendo cuando la defensa perdió a Maizon Rodríguez y éste cabeceó cerca de un ángulo.

Por otro lado, cometió una excesiva cantidad de infracciones que colaboraron con la causa del local y lo revelan impotente, interesado en que el partido no se jugara. Muchas veces mal parado atrás, San Lorenzo facilitaba el gol tatengue, aun cuando el local se acercaba sin el mismo riesgo de la etapa inicial.

En el comienzo del Apertura todavía no se distingue siquiera al San Lorenzo luchador de 2025; en adelante, sin estilo ni una entrega semejante a aquélla, la pasará mal como en Santa Fe. Juan Jose Garcia

De hecho, Estigarribia volvió a tener a mano el gol, a los 35 minutos. En una jugada discutible, en la que el juez de línea no levantó la bandera y habría que trazar líneas para dilucidar la posición correcta, definió de primera y al medio en un mano a mano, que exigió a Gill mover la mano derecha con reflejos.

Con algunas salvadas, el arquero terminó siendo la figura de San Lorenzo. Si los hinchas estaban frustrados, esta imagen, peor, no puede sino enojarlos más. Muchas veces las formas terminan imponiéndose a los resultados: el Ciclón perdió un clásico por una distracción y eso genera disgusto, pero este viernes se aferró a un punto en un partido en el que mereció ser goleado.