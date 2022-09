Guillermo Farré: el héroe de Belgrano en aquella recordada promoción contra River devolvió al club cordobés a primera con el traje de DT

CORDOBA.- Guillermo Farré es uno de los héroes del ascenso del Club Atlético Belgrano a la Primera División del fútbol argentino. A los 41 años, dirige al “Pirata” y logra el pase a la máxima categoría, el mismo que en 2011 alcanzó con la camiseta de jugador frente a River. En aquel partido de vuelta, en el Monumental de Núñez, había hecho el gol del empate, el que le dio el ascenso a su equipo y dejó su nombre escrito en la historia del fútbol argentino. Para los hinchas de Belgrano es un ídolo indiscutido.

“Necesitábamos darle el título a Belgrano. Lo soñé como jugador, como DT y trabajé para que salgan bien las cosas”, subrayó este domingo ante TyC Sports.

Era el final del partido que Belgrano le ganó 3-2 a Brown de Adrogué, en San Nicolás de los Arroyos. Allí llegaron unos 25.000 hinchas en procesión, con la ilusión de empezar los festejos que tienen su espejo en las calles de la ciudad de Córdoba.

Guillermo Farré había logrado un ascenso como futbolista y ahora lo logró como DT Télam

“El destino me puso en el camino de este club: ascender como jugador y ahora como entrenador que es algo que nunca me imaginé”, insistió.

Cuando Farré recuerda el gol a River que selló el ascenso, cuenta que -cuando subió al ómnibus con el equipo para regresar a Córdoba- le avisaron que alguien quería hablar con él por teléfono. Cuando le dieron el móvil escuchó la voz de Diego Maradona. “No lo podía creer”, repasa. Cuenta que estaba solo en un hotel, y que se puso a saltar en la cama. “ Son palabras imposibles de olvidar y es algo que me va a quedar de por vida” . La paradoja es que “el Guille” es hincha millonario.

De por vida también le quedará el festejo que se desató 11 años después cuando sus “muchachos” se consagraron campeones después de liderar el campeonato desde el arranque hasta ahora, cuando faltan dos fechas para el cierre. Cosecharon 73 puntos.

El gol de Farré, que selló el descenso de River; en el Monumental, nadie lo podía creer

“Merecíamos terminar así. Con el apoyo de la gente en las tribunas. Porque el público nos bancó y estimuló durante todo el año. Somos una gran familia, nos bancaron a muerte”, afirmó quebrado y agregó: “Me encontré con un grupo humano bárbaro. Solamente tuve que guiarlos y acompañarlos. Trasmitirle lo que significa jugar con esta camiseta. Son maravillosos”.

Nacido en Colón, en Buenos Aires, se retiró como jugador en Estudiantes de Río Cuarto, donde tuvo escasa participación, en el 2020. Inició su carrera en Central Córdoba de Rosario y Sarmiento de Junín. En Belgrano estuvo una década (2007 a 2017) y es el tercer jugador con más partidos, 327; por delante están el exarquero Juan Carlos Olave (382) y el actual presidente del club, Luis Fabián Artime con 337.

Con la camiseta celeste jugó tres promociones por el ascenso (contra Racing en 2008; un año después contra Rosario Central y, la histórica, contra River Plate).

Después del retiro como jugador, Farré se sumó al cuerpo técnico de Ricardo “el ruso” Zielinski (el mismo que era el DT “pirata” en 2011 y al que considera su “mentor”) en Estudiantes de La Plata. Estuvo seis meses porque, en mayo del año pasado, Artime lo llamó para dirigir Belgrano. Se había ido Alejandro Orfila y había una dirección interina. El primer partido en el que Farré estuvo al frente del equipo fue ante Gimnasia de Mendoza.

Cuando en julio pasado, en una entrevista con LA NACION, le preguntaron al presidente Luis Fabián Artime por qué había elegido a Farré como DT, sostuvo: “A Guille (Farré) lo fuimos a buscar antes de las elecciones. Le dijimos que lo queríamos en la estructura del club pero le prometimos que no íbamos a hacer campaña con su nombre ni con el de ningún otro símbolo, mientras la otra lista sí usó a varios. En ese momento estaba por arrancar como ayudante de Ricardo Zielinski. “Ya le di mi palabra al Ruso”, nos contestó. A la segunda llamada que le hicimos, ya fui más preciso: “Te vuelvo a hacer la oferta, pero ahora queremos que seas el técnico de la Primera”. Me pidió un tiempo para pensarlo, pero al mediodía ya me había dado el sí. Era muy difícil decirle que no a Belgrano dos veces”.

Farré le dijo que sí y ahora disfruta de este presente: “Lo de la gente es increíble. Quedó demostrado lo grande que somos. Nos quieren llevar a todos lados. De todas las provincias nos requieren. Merecíamos festejar de esta manera”, se desahogó este domingo.

Guillermo Farré, viviendo a pleno el partido de la consagración de Belgrano, frente a Brown de Adrogué Télam