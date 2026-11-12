Gustavo Alfaro reveló que fue uno de los afectados por el escándalo del Ueno Bank en Paraguay

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, reveló este jueves que se encuentra entre los ahorristas que perdieron el acceso inmediato a su dinero tras el colapso de Ueno Bank. “Estamos dentro de las tres millones de personas que fuimos alcanzadas por ese problema”, señaló en conferencia de prensa.

La entidad bancaria, que tenía estrechos vínculos comerciales con Santiago Peña, destituido mediante un juicio político, fue intervenida por el Banco Central después de que el organismo detectara un fuerte deterioro de sus indicadores de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.

La crisis ya provocó la detención de ocho directivos del banco y del presidente del Banco Central, además del juicio político a Peña y la asunción del entonces vicepresidente Pedro Alliana como titular del Ejecutivo. Peña quedó en el centro de los cuestionamientos por sus vínculos comerciales previos con el grupo propietario de la entidad.

Gustavo Alfaro reveló que fue alcanzado por la crisis de Ueno Bank en Paraguay

Alfaro habló al respecto en la conferencia de prensa que brindó en vísperas del amistoso contra Singapur por la fecha FIFA. “Obviamente que Paraguay está pasando un momento complejo y difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor. Desde lo personal estoy al lado de los jugadores que expresaron en un comunicado cuál era el sentimiento que ellos tenían”, señaló.

El jueves pasado, los jugadores de la Selección de Paraguay confesaron que fueron víctimas de la crisis de Ueno Bank, pero aclararon que “su mayor preocupación” era “la gente trabajadora”. “Ellos son quienes más apoyo necesitan y quienes deben estar en primer lugar ante cualquier medida que se tome”, sostuvieron en ese entonces, y pidieron justicia y el castigo de los responsables.

Protestas cerca del Palacio Legislativo en Paraguay Fabián Marelli

“Ellos, más allá de de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, porque tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde. Se han puesto del lado de la justicia”, los elogió Alfaro.

El entrenador llamó a que el gobierno local reaccione correctamente ante la crisis: “Uno espera, como todos los que fuimos alcanzados por esta situación, que Paraguay como país dé una muestra de grandeza, superación y madurez. Nosotros lo único que podemos hacer es responder con lo que sabemos hacer”.

Sostuvo que los futbolistas de la selección de Paraguay son “la representación más cabal y elocuente del ser nacional, el paraguayo de pura cepa y el guaraní de pura cepa”.

Gustavo Alfaro y selección de Paraguay durante su recepción en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, tras ser eliminados por Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo Juan Pablo Pino - EFE

“Me sentí y me siento orgulloso de ser parte de este tiempo de la selección nacional. Por los valores que tienen, por el orgullo que sienten cuando defienden este escudo, por el modo y el compromiso que tienen de saber que ellos representan a los trabajadores de a pie que todos los días sufren. Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando desde nuestro lugar justicia para todos”, expresó.

También se puso a disposición y al servicio para “estar al lado de la gente” y contó parte del dolor que experimenta como víctima de la crisis.

“Estamos atravesados por el dolor. Estamos dentro de las tres millones de personas que fuimos alcanzadas por ese problema. Pero este es un problema que aqueja a todo un país. Paraguay a lo largo de su historia enfrentó, superó y volvió de situaciones desgarradoras. Y no tengo ninguna duda de que eso es lo que va a movilizar a este pueblo para reclamar la justicia que le corresponde”, sentenció.