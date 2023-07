Habló Enzo Fernández: lo que significó Messi durante el Mundial, el enojo de Scaloni y cómo tomaron la eliminación de Brasil

escuchar

Ya pasaron casi siete meses del Mundial de Qatar 2022 en el que la selección argentina se consagró campeón y con cada declaración de cualquiera de los futbolistas que formaron parte de la épica, siempre queda algo más para contar sobre el título obtenido. En este caso fue Enzo Fernández. El mediocampista habló de lo que significa jugar con Lionel Messi y el detalle del capitán previo al su gol ante México. Además, contó cómo es la copa, cómo se tomaron la eliminación de Brasil y el “reto” de Lionel Scaloni, y una charla clave con Marcelo Gallardo que lo marcó en su carrera.

En una entrevista que dio en el canal ESPN, el jugador de Chelsea habló, en primer lugar, sobre lo que significa el capitán argentino Lionel Messi: “¿Jugar con Messi? Es un sueño. Cuando jugaba en el Barcelona lo veía en la tele y yo decía ‘alguna vez me gustara jugar con él’ y contaba los años para ver si me daba. Y humanamente es increíble, muy generoso. Conmigo la verdad que desde que nos conocemos siempre habló maravillas de mí, y en la concentración también compartimos muchas cosas y tenemos una linda amistad. En Qatar jugamos por él, queríamos que saliera campeón del mundo”. Fernández también reveló que Messi es su ídolo, pero agregó a otro futbolista como su referente: “Zidane me gustaba también, lo tuvo siempre como un ejemplo”.

Sobre su gol a México, el jugador de Chelsea contó la orden que le dio Messi antes de que se dispute el tiro de esquina que derivó en el festejo: “Casi siempre hacemos un tercer hombre ahí en la puerta del área, pero en ese momento íbamos 1 a 0 y faltaban cinco minutos para que termine el partido y Leo me pasa por atrás para ir a patear el córner y yo no sabía qué hacer, si quedarme atrás o en el bode del área, hasta que Leo me dice que me acerque a jugar. Me acerqué y cuando me la dio, dije ‘apunto al defensor y tiro el centro’, pero cuando apunto y le tiro la bicicleta, el jugador se abre y me queda el espacio para patear al arco y pateé al arco”.

El gol de Enzo Fernández a México DeFodi Images - DeFodi Images

Durante la entrevista, el mediocampista exRiver describió las emociones por las que atravesó una vez que Montiel ejecutó el último penal ante Francia y también habló de la copa del mundo: “Me pasaron muchas sensaciones, quería saltar, festejar, estar con mi familia. La copa del mundo es pesada, es hermosa, la más linda, una locura, no hay palabras para describirlo. Cuando sos chiquito soñás con jugarla, pero después levantarla, no hay palabras”.

Previo al duelo ante Países Bajos, Brasil quedó eliminado del Mundial en manos de Croacia y Fernández contó cómo fue la reacción cuando se enteraron de la noticia y qué les dijo Lionel Scaloni: “Lo estábamos mirando en el vestuario. Gritamos todos. Sabíamos que era un gran rival, obvio que nos dio un poco de alegría. Scaloni hasta se enojó porque dijo ‘¿qué hacen’? y dijo que pensemos en nosotros. Se enojó”, reveló entre risas.

Además, habló de la postura de Marcelo Gallardo cuando fue su técnico en River. “Fue muy importante porque en el momento justo me dijo la verdad, resultó sincero y me dijo que no iba a tener rodaje, que lo mejor era que saliera a buscar minutos, entonces salió lo de Defensa y cuando me lo comunicó no dudé. Cuando me dijeron lo de Defensa me dolió porque no me quería ir de River, tenía inseguridad. Marcelo me habló lde la oportunidad y respondí que sí, yo quería roce con primera”. Además, habló de lo que le dejaron Beccacece y Crespo en el Halcón: “El trabajo de ellos fue muy importante, soy muy agradecido porque me enseñaron muchas cosas, siempre digo que fueron dos profesores míos, confiaron en mí y me apoyaron mucho”.

El pase de Enzo Fernández de Benfica a Chelsea tuvo un valor de 121millones de euros y se trató del pase más caro de un futbolista de la Premier League. Sobre eso, expresó: “Es un poco extraño porque esa locura del fútbol de que paguen eso por un jugador de fútbol es muchísima plata y verme ahí me da mucho orgullo porque me costó mucho el objetivo y el sueño de estar ahí, es un privilegio”.

