El periodista deportivo Pablo Giralt intercambió un divertido diálogo con el capitán de Atalanta Alejandro "Papu" Gómez en el podcast "Libres de humo", conducido por Martín Reich. En una conversación que tuvieron previa al comienzo de las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, el relator de fútbol instó al mediocampista a que lo emocione con un gol y bromearon con pedir la camiseta celeste y blanca con el número 10.

Mientras recordaban el emblemático relato del gol de Ángel Di María durante el partido de la Argentina ante Suiza por los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, Giralt consideró: "Relatar a Argentina es lo mejor que te puede pasar en la vida". Asimismo, recordó que en la final entre la selección y Alemania, "estaba loco, enloquecido" pero "son momentos lindos que quedan marcados" para siempre.

"No me arrepiento de nada, ni de eso ni de los penales [contra Holanda] que no podía ni hablar, aunque me da un poco de vergüenza", continuó el periodista de 46 años. Sin embargo, dijo que le gustó haberlo hecho de esa forma porque se sintió "auténtico". "Soy, por lo general, muy llorón, de lágrima fácil", añadió y mencionó también el gol de Marcos Rojo a Nigeria en Rusia 2018, que, como otros, lo emocionó.

Fue entonces cuando en el episodio 2 de la segunda temporada de "Libres de humo", Giralt lanzó: "Son momentos divinos, la selección es muy linda. Así que vamos Papu, ahora te quiero eh". En ese entonces, Gómez se preparaba para el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por eso, Reich, gran amigo del futbolista, agregó: "Motivámelo al pibe, Pablo" y el relator le pidió al mediocampista del Atalanta, entre risas: "Haceme llorar".

"Pedí la 10"

Aunque Papu es uno de los entrevistadores del programa, en varias ocasiones Reich hace uso de su rol como periodista y le pregunta también por su presente futbolístico. En esta línea, le consultó por la camiseta que le iban a dar para la selección y con quién iba a dormir en los cuartos. "Eso lo sabés cuando estás ahí", contestó el deportista de 32 años y añadió que un número no le cambia "nada" y que "la felicidad de estar ahí ya es increíble".

Papu Gómez fue uno de los convocados por Lionel Scaloni para las Eliminatorias Crédito: @Argentina

Después de escucharlo, Giralt le remató, bromeando: "Pedí la 10, Papu, pedí la 10". Gómez comenzó a reírse. "Era un loco, un desubicado. 'Estoy acostumbrado a usar la 10, me gustaría usarla acá'", comentó e hizo divertir también a ambos periodistas.

Lo cierto es que el mediocampista no tuvo la oportunidad de entrar en juego durante el partido ante Ecuador, por lo que todavía no pudo marcar ningún tanto. Está por verse si contra Bolivia será uno de los elegidos por Lionel Scaloni para sumar algunos minutos con la celeste y blanca y concederle así el pedido a Giralt.