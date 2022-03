Hacia dónde va San Lorenzo: más allá del clásico con River, la incertidumbre está instalada en Boedo

Posiblemente, los mejores tiempos de San Lorenzo sobre el terreno de juego se dieron hace seis años. Una vida, en el fútbol argentino: el primer semestre de 2016, con Pablo Guede como entrenador. En realidad, fueron las primeras semanas y un tramo en el final. El equipo pasó de ser campeón de la Supercopa Argentina (un colosal 4-0 sobre Boca) a quedar rápidamente eliminado de la etapa de grupos de la Copa Libertadores sin victorias, y luego a un avasallante 4-0 a Lanús en la final del campeonato doméstico.

Entrenador contracultural, audaz y polémico, Guede duró seis meses. En el Ciclón, sin embargo, lo añoran, porque lo que continuó –más allá de las desventuras dirigenciales y de los problemas económicos– fue mucho peor. Pasaron Diego Aguirre, Claudio Biaggio, Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz más de una vez, Hugo Tocalli, Mariano Soso, Diego Dabove, Leandro Romagnoli y Paolo Montero. Desde hace un puñado de semanas, el conductor es Pedro Troglio, múltiple campeón en Honduras.

El último título

Trabajador, tacticista, líder de ambientes de trabajo con energía amigable, Troglio aceptó el desafío que rechazaron tantos otros, como Hernán Crespo, Cacique Medina y Luis Zubeldía. Conocía, de lejos, el pesimismo y el plantel de recursos limitados. Conocía, de lejos, la grandeza de un club que, al menos en el fútbol, suma frustraciones repetidas, de consecuencia lógica.

Es el único grande que no va a participar en un torneo internacional en 2022. Es el único grande que todavía no ganó por la Copa de la Liga Profesional. Es el grande que más bajo está en la tabla de los promedios: hoy, en el puesto 14º. Y 20º, en la proyección de la temporada próxima. Fue superado por Banfield (0-0), Gimnasia (0-1), Defensa y Justicia (3-4) y Argentinos (1-1). En casi todos los casos, perdió en la estadística, en remates y posesión del balón. La excepción fue en el estadio Florencio Sola: 53 por ciento del dominio de la pelota.

Más allá del 4-3, la diferencia de Defensa y Justicia sobre San Lorenzo fue enorme. Alfieri Mauro - La Nacion

Este sábado, a las 17, tal vez en un clima enrarecido (hace tiempo que los hinchas de San Lorenzo, como los de Independiente y Racing, exigen respuestas más allá del césped), se cita con River. Es fútbol: no debe ocurrir un milagro para que el Ciclón pueda ganar. De hecho, el equipo millonario perdió con Unión y empató con Racing, luego de estar dos goles arriba. San Lorenzo es inferior, en plantel, en la tabla y en las estadísticas históricas, pero puede dar el golpe sobre la mesa. Y ser el punto de partida de un nuevo mundo.

Resumen del último partido

Sin embargo, más allá de ganar o perder un clásico, el problema es más profundo: a dónde va San Lorenzo. Los problemas económicos –posiblemente, también desde la época de Guede o un año más tarde– transformaron planteles que peleaban casi todos los torneos –algo que no ocurría, por ejemplo, con Racing ni con Independiente– en esta versión austera.

El aquero Sebastián Torrico, a los 42 años, es la figura del Ciclón.

Más allá de las virtudes y los defectos de Troglio, la figura del plantel es Sebastián Torrico, el héroe de la Libertadores 2014, de 42 años. Y en el banco de suplentes busca soluciones en Néstor Ortigoza, de 37. Ricardo Centurión es una apuesta excesivamente riesgosa y Nicolás Blandi regresa después de la sequía y las lesiones. Más allá de ciertos conflictos con Gino Peruzzi y Alejandro Donatti, lo mejor de San Lorenzo, hoy, ahora mismo, está en sus jóvenes promesas. Pero atención: tantos, casi todos juntos, terminan siendo un problema. Entre ellos, Nicolás Fernández Mercau y Agustín Martegani aportan algo más que fútbol: una genuina esperanza.

Ricardo Centurión tiene una nueva oportunidad en San Lorenzo. https://twitter.com/SanLorenzo

¿Yeison Gordillo, Gabriel Rojas? Sí… pero no les sobra nada. En las últimas horas, en una búsqueda sorpresiva, surgieron dos nombres: los de Agustín Almendra (en conflicto en Boca) y Claudio Spinelli (dejó atrás Ucrania) por la seria lesión de Gonzalo Luján. El plan de refuerzos tiene ramificaciones. Hasta la salida de Marcelo Herrera, un número 4 (ahora, en River), descoloca la estantería. San Lorenzo está como el país, desde hace demasiado tiempo: enorme, gigante, con un potencial comprobado, y sin embargo... Ya no se trata sólo de la tesorería: hay que salir a la cancha con la antigua actitud de los camboyanos. No queda otra.

No se trata de falta de fortuna, precisamente, como horas atrás señaló su máximo directivo en la actualidad. Horacio Arreceygor, el presidente en ejercicio, mostró cierto optimismo. “Hay que seguir realizando todo el esfuerzo que se viene haciendo. El año pasado dijimos que íbamos a transitarlo con mucha austeridad para lograr un equilibrio financiero y dar vuelta la página. Obviamente, falta un poquito de suerte en el fútbol, pero estamos con expectativas”, declaró el dirigente en una charla con Télam.

Los hinchas azulgranas pasaron de los banderazos frente a la Legislatura porteña por la vuelta a Boedo, a la ira en el estadio. Hernán Zenteno - LA NACION

Troglio dispondría de la misma formación que empató con Argentinos Juniors en La Paternal: Torrico; Flores (es zaguero), Gattoni, Zapata y Rojas; Gordillo y Martegani; Braida, Centurión y Fernández Mercau; Uvita Fernández. Un triunfo conseguiría el alivio. Sin embargo, San Lorenzo necesita algo superador, algo más fuerte que un golpe sobre la mesa.

Probables formaciones