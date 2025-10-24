Hansi Flick, suspendido, no podrá dirigir a Barcelona en el clásico ante Real Madrid

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español denegó este viernes la medida cautelar solicitada por el Barcelona y confirmó la sanción de un partido al entrenador Hansi Flick, que no podrá dirigir desde el banco de suplentes al conjunto catalán en el Clásico de este domingo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Según publicó el portal Iusport, el TAD corrobora la sanción impuesta por el Comité de Competición y ratificada en segunda instancia por el Comité de Apelación. Así, rechaza el recurso presentado por el club blaugrana para intentar que Flick, quien fue sancionado con un encuentro de suspensión por la doble amarilla ante el Girona, pudiera estar en el Clásico.

El alemán Hansi Flick, entrenador de Barcelona, de España Antonio Calanni - AP

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la expulsión del alemán, le impuso una sanción mínima de un partido que el TAD ratifica ahora, siguiendo también el criterio del Comité de Apelación. Ambos comités habían desestimado las alegaciones del club blaugrana para dejar sin efecto la doble amonestación que vio el técnico alemán por protestar, aplicando el artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias previstas en el artículo 52.

El Barcelona argumentó que los hechos recogidos en el acta arbitral no se correspondían con la realidad, pero el Comité consideró que la entidad catalana no presentó “elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar” que Flick “no cometiera los hechos que se reflejan” en el acta arbitral.

"𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀"



🎙️ - Pedri - pic.twitter.com/mEHy8Xz4Cq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 24, 2025

La entidad catalana había informado este viernes por la mañana que estaba “a la espera de la resolución del TAD” sobre el recurso presentado contra la sanción, para determinar si Flick podría estar finalmente en el banco de suplentes del Bernabéu. Sin embargo, la decisión del Tribunal mantiene firme la sanción y el entrenador alemán deberá cumplir un partido de suspensión.

El diario Sport, de Cataluña, recuerda que “Flick fue expulsado el fin de semana pasado en Montjuïc frente al Girona ‘por aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta’, tal y como reflejó en el acta el colegiado del partido, Jesús Gil Manzano”. Y añade que el entrenador germano contó una versión diferente de los hechos: “’Frenkie [De Jong] estaba ahí y le dije: ‘Vamos, Frenkie’. De verdad, no iba para el árbitro. Aplaudí para animar a mi equipo. Igual la roja ayudó para ganar el partido. Intenté hablar con Gil Manzano, pero él no quiso. Si no quiere, es su decisión, tengo que aceptarlo’”, aportó Flick.

Hansi Flick junto a Thiago Alcántara FCB - FCB

En consecuencia, y ante la negativa del TAD a revisar la sanción, será el segundo técnico, Marcus Sorg, quien atienda a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al Clásico, prevista este sábado. Todo esto, porque Thiago Alcántara, ex jugador de Barcelona y Liverpool y actual ayudante de Flick, aún no tiene el título de enternador y no puede ponerse a las órdenes del equipo.

“Thiago Alcántara (34 años) volvió al staff técnico del Barcelona por petición expresa de Flick. El ex jugador está muy bien considerado y cuenta con la valoración del técnico alemán para aportar sus conocimientos en el centro del campo”, informa el diario catalán Mundo Deportivo. Y añade: “Tras una primera y breve etapa de ayudante de Flick el pasado verano, Thiago salió del Barça para irse a Liverpool. Thiago conoce el idioma alemán y siempre ha tenido unas dotes comunicativas, por lo que consideraba ideal para apoyar el trabajo de Flick”.

Con información de la agencia DPA.