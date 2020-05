Mientras aguarda la reanudación del Championship, Marcelo Bielsa recoge elogios de directivos y dirigidos. Crédito: @LUFC

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2020 • 16:21

Si se cumple la previsión del director deportivo Víctor Orta, el Leeds de Marcelo Bielsa reanudará más de 100 días después del último partido la misión de conseguir el ascenso a la Premier League. Cuando el 8 de marzo venció por 2-0 a Huddersfield y encadenó el quinto triunfo consecutivo, el equipo del director técnico argentino se afianzaba en el liderazgo del Championship, con siete puntos de ventaja sobre el tercero (los dos primeros suben de categoría de forma directa). Luego de ese encuentro, el avance de la pandemia de coronavirus abrió un paréntesis al que ya se le vislumbra una fecha de cierre.

En esta semana, los futbolistas del plantel comenzaron con los entrenamientos individuales y a partir de la próxima practicarán en reducidos grupos. Quedan nueve fechas y Orta planteó el siguiente escenario: "Veo voluntad de jugar. También hubo una disposición del gobierno para que a partir del 1 de junio algunas actividades vuelvan a la normalidad. Por lo que se viene conversando, creo que a partir del 20 de junio estaremos jugando".

Leeds regresará a la canchas con una visita a Cardiff (9º) y luego recibirá a Fulham (3º). "Son dos partidos muy complicados. Si los ganamos podemos tomar una diferencia de 10 puntos, pero si los perdemos quedamos en zona de ascenso por apenas un punto. Es un torneo muy duro", agregó Orta, cuyo análisis está influido por lo que ocurrió en la temporada pasada, cuando Leeds, después de ocupar los puestos de ascenso directo durante largos tramos del calendario, perdió partidos increíbles y terminó eliminado en las semifinales de los playoffs (reúnen del tercero al sexto) por la tercera plaza para la Premier League. "Lo del año pasado está ahí. Todo el mundo habla de eso. Estamos intentando borrarlo. Esperemos que sí. Trabajamos mucho, hemos aprendido de nuestros errores. Estuvimos tan cerca... El fútbol es caprichoso. Confío muchísimo en la preparación de nuestro cuerpo técnico, en la ilusión de nuestros jugadores y en nuestra afición, que tuvo la desgracia de estar 15 años en la oscuridad. Merecen llevar una alegría a sus casas", expuso Orta al programa radial La jugada, de España.

La estatua de Bielsa que un hincha de Leeds encargó para ser sorteada en beneficio de un centro de salud mental. Crédito: @LUFC

Orta, que venía de ser director deportivo de Middlesbrough y en Sevilla trabajó junto a Monchi, es quien le propuso a las autoridades de Leeds la contratación a Bielsa en 2018. "Marcelo nos hace mejores a todos. A la infraestructura del club, al nivel de los futbolistas. Para él es un desafío ascender a un gigante dormido, a un club que jugó por última vez en la Premier en 2004 y que en los años anteriores a su llegada se la pasó en la mitad de la tabla del Championship", sostuvo.

Así como asume un fuerte compromiso con su responsabilidad como entrenador, Bielsa es muy exigente con quienes lo acompañan en el proyecto. A más de uno, esa demanda sostenida en el tiempo le resultó extenuante. Orta explicó cómo lleva estos casi dos años junto al Loco: "Es mucho más normal que lo que la gente cree. Hay una especie de leyenda alrededor de él. Es una persona que ama el juego y el fútbol. Le gusta trabajar mucho, como a muchos de los entrenadores que conocí, que tienen al fútbol como núcleo de trabajo y de vida. Yo me siento muy cómodo hablando de todo eso. Lo que Marcelo quiere es sacar el máximo rendimiento de los equipos".

El contrato del rosarino se vencerá el 30 de junio, pero será prorrogado hasta la finalización de la competencia. En la semana se conoció el interés desde Italia de Fiorentina y Verona por sus servicios, pero se estima que si consigue el ascenso renovará el vínculo, para dirigir en la Premier League.

Hace unas horas, el director ejecutivo de Leeds, Angus Kinnear, calificó como "una vergüenza nacional" la posibilidad de ascender en caso de ser dada por terminada la temporada, alternativa que la English Football League (EFL), entidad que agrupa a las tres categorías del ascenso, contempla si 51 por ciento del total de los clubes vota en ese sentido. La EFL confirma que habrá ascensos y descensos, aun si las temporadas no se completaren. Hull City, que en el Championship está salvándose de perder la categoría por apenas dos puntos, está en favor de una suspensión defnitiva, porque eso le aseguraría la permanencia.

Leeds podría verse beneficiado por un cierre anticipado, pero Kinnear lo considera algo "oportunista" y ratificó que "la intención es terminar la temporada donde empezó: en la cancha".

Durante la cuarentena, una de las pocas imágenes públicas de Bielsa en Leeds fue la selfie que un hincha se tomó con él en las calles de la ciudad. El Loco también ocupó espacio en los medios por la estatua de él que un simpatizante mandó construir y que rifará para donar lo recaudado a centros de salud mental.

En este período de inactividad, Bielsa también recogió comentarios elogiosos de algunos de sus dirigidos. El volante ofensivo español Pablo Hernández expresó: "El fútbol cruza caminos y yo he tenido la suerte de encontrarme con Bielsa. Llegó a mi carrera a mis 33 años, cuando crees que no tienes mucho más que aprender como futbolista ni progresar, y con Marcelo aprendes cada día. Sin ir más lejos, creo que la temporada pasada fue la mejor de mi carrera".

El delantero Kemar Roofe, transferido a Anderlecht, de Bélgica, fue el máximo goleador de Leeds en la primera temporada de Bielsa. "Marcelo me abrió los ojos. Los entrenamientos de once eran más duros que los partidos. Se los juega sin saques laterales ni córneres. La pelota siempre está en movimiento. Hay que correr sin parar; si no, uno queda en evidencia. Nos hizo ver el juego de manera diferente. Todo se trataba de los detalles finos y de las tácticas de la oposición. Cómo combatir la táctica de la oposición para beneficiarnos. Y físicamente también progresé. Yo pensé que estaba en forma, pero trabajando con él me puse mejor. Me ha ayudado mucho", halagó al rosarino.

El monumento al Loco: la efigie de Bielsa, con una bufanda del club inglés en el que lo veneran. Crédito: @LUFC

Le quedan nueve escalones a Leeds para lograr subir a la Premier League. Uno de los más complejos es Fulham, pero el equipo blanco también se cruzará con los últimos tres de las posiciones: Luton, Barnsley y Charlton. Sin pandemia, el torneo tendría que haber terminado hace 20 días. La cabeza de Bielsa procesa métodos para que la "nueva normalidad" sea una continuidad de la última vez que compartió un vestuario con su plantel.

Las principales posiciones, a falta de 9 jornadas

Leeds, 71 puntos West Bromwich Albion, 70 Fulham, 64 Brentford, 60 Nottingham Forest, 60 Preston North End, 56

Los rivales que le quedan a Leeds

Cardiff (9º en las posiciones)

Fulham (3º)

Luton (23º)

Blackburn Rovers (10º)

Stoke City (17º)

Swansea (11º)

Barnsley (24º)

Derby County (12º)

Charlton (22º)