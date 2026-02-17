A qué hora juega River vs. Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina 2026

El encuentro entre el Millonario y el club bolivarense se disputa este martes en el estadio Único de Villa Mercedes, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TyC Sports
- 3 minutos de lectura'
River y Ciudad de Bolívar se enfrentan este martes a las 22 (horario argentino) en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputa en el estadio Único de Villa Mercedes, con arbitraje de Nicolás Ramírez, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Millonario, que viene de dos derrotas consecutivas (4 a 1 vs. Tigre y 1 a 0 vs. Argentinos Juniors) atraviesa un presente complejo y lo que quiere -y necesita- evitar a toda costa es un nuevo tropiezo ante un equipo de la Primera Nacional, al igual que le ocurrió en la Copa Argentina 2024, cuando perdió por penales con Temperley. El conjunto bolivarense, por su parte, recién comenzó la temporada el pasado fin de semana, en lo que marcó su debut en la segunda categoría del fútbol argentino: empató 1 a 1 con Godoy Cruz como visitante.
- El último enfrentamiento entre ambos fue el 19 de marzo del año pasado, también en el marco de la primera ronda del certamen más federal del país, con triunfo de River por 2 a 0 con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono.
River vs. Ciudad de Bolívar: todo lo que hay que saber
- 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
- Día: Martes 17 de febrero.
- Hora: 22 (horario argentino).
- Estadio: Único de Villa Mercedes.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
River vs. Ciudad de Bolívar: cómo ver online
El encuentro se disputa este martes en San Luis y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.12 contra los 21.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Ciudad de Bolívar. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.75.
Posibles formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas o Facundo Colidio.
- Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Tobías Fernández, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri; Brian Duarte, Arnaldo González, Guillermo Sánchez; y Khalil Caraballo.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Argentina
Baja sensible. Leandro Paredes quedó descartado para el clásico con Racing por un esguince en el tobillo derecho
TV y streaming del martes. River juega por la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, y el tenis en Río y Qatar
Último turno. Horario de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026
- 1
Claudio Úbeda habló de los aspectos positivos de Boca, celebró los regresos y advirtió lo que debe mejorar su equipo
- 2
La insólita jugada en el fútbol uruguayo en la que el VAR anuló un gol por culpa de un entrenador argentino
- 3
Del penal sancionado para Newell’s ante Riestra al delantero que sacó la pelota de la cancha: los dos siguen mal
- 4
La agenda de la TV del martes: River en la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, tenis en Río y Qatar