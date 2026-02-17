A qué hora juega River vs. Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina 2026

River y Ciudad de Bolívar se enfrentan este martes a las 22 (horario argentino) en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputa en el estadio Único de Villa Mercedes, con arbitraje de Nicolás Ramírez, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario, que viene de dos derrotas consecutivas (4 a 1 vs. Tigre y 1 a 0 vs. Argentinos Juniors) atraviesa un presente complejo y lo que quiere -y necesita- evitar a toda costa es un nuevo tropiezo ante un equipo de la Primera Nacional, al igual que le ocurrió en la Copa Argentina 2024, cuando perdió por penales con Temperley. El conjunto bolivarense, por su parte, recién comenzó la temporada el pasado fin de semana, en lo que marcó su debut en la segunda categoría del fútbol argentino: empató 1 a 1 con Godoy Cruz como visitante.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 19 de marzo del año pasado, también en el marco de la primera ronda del certamen más federal del país, con triunfo de River por 2 a 0 con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono.

River vs. Ciudad de Bolívar: todo lo que hay que saber

32vos de final de la Copa Argentina 2026.

Día : Martes 17 de febrero.

: Martes 17 de febrero. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Único de Villa Mercedes.

: Único de Villa Mercedes. Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs. Ciudad de Bolívar: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en San Luis y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.12 contra los 21.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Ciudad de Bolívar. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.75.

Las casas de apuestas ponen a River como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Ciudad de Bolívar MARCOS BRINDICCI

Posibles formaciones