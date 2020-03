El último partido de Heinze en Vélez: la derrota ante Godoy Cruz como local Fuente: FotoBAIRES

"El DT Gabriel Heinze no va a hablar hoy, les pedimos disculpas". Con ese mensaje, el jefe de prensa de Vélez les hizo a saber a los periodistas que no habría respuesta alguna del Gringo para explicar la inesperada derrota de Vélez por 1 a 0 ante Godoy Cruz, el último de la tabla. El episodio se dio el último miércoles, en Liniers, en un partido que había quedado pendiente de la Superliga.

Ese raro tufillo en las entrañas del estadio José Amalfitani fue apenas el prólogo de la noticia que se conoció hoy: Heinze anunció que dejará la conducción del equipo tras la última fecha del certamen, ante Unión y como visitante. "El lunes va a ser mi último partido en esta institución. De la misma manera que vine, tomo esta decisión con muchísima responsabilidad. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio muchísimo más de lo que yo pude darle. Lo único que tengo que decir es gracias a todo Vélez", mencionó.

Es sorprendente, porque es el mismo entrenador que había sacado al Fortín de una zona comprometida cercana al descenso y que lo llevó hasta el tercer puesto de la Superliga, en un lugar para la clasificación para la Copa Libertadores. Un alejamiento que refuerza el fenómeno del éxodo de técnicos a nivel local, pero que sobre todo inquieta porque el conjunto gozaba de buena salud, estabilizado y al margen del sacudón de hace unos días.

El contrato de Heinze con Vélez vence en junio de este año, con lo que el DT deja al equipo cuando todavía le queda disputar en este primer semestre la Copa de la Superliga y una nueva ronda de la Copa Sudamericana

"Siempre fui de cumplir los contratos, pero ahora se termina un campeonato. Estos son los momentos más jodidos desde que llegué. Le agradezco a Pablo Cavallero por traerme, a Miguel Calello, el presidente de entonces. No quiero empezar a dar las razones, todas las sabemos. Di todo lo que tenía, con errores, pero siempre pensé lo mejor para Vélez", agregó el exjugador de la selección.

Heinze había asumido en Vélez en diciembre de 2017 y todo lo que siguió después fueron buenas noticias, con un equipo que empezó a adquirir solidez y logró protagonismo. No la tenía fácil: encaraba el desafío de levantar a un equipo que figuraba en el puesto 19° y que sentía la presión en la tabla de los promedio, ya que está apenas figuraba un lugar por encima de la zona de descenso. Cuando se presentó, su premisa fue: " Antes que refuerzos, me interesa formar un grupo"

Visiblemente emocionado en el final de la charla, sobre todo cuando habló sobre sus dirigidos, explicó: "Pedí una reunión con los dirigentes ayer, el presidente no pudo venir, pero lo hablé con Pablo y le comenté los motivos. No pude hablar con los jugadores, sí los miré a los ojos. Me salieron pocas palabras con ellos, es lo más difícil".

El entrerriano habló sobre cómo maduró la decisión de irse: "La fui elaborando, la fui sintiendo. El libro de estos dos años ya está escrito. Lo que se hizo, lo que vine a dar. A las personas que le tenía que decir, se lo dije. Soy otro entrenador después de haber estado en Vélez, seré un agradecido por siempre". Y agregó: "Esto va a seguir muy bien, porque hay un equipazo y una institución extraordinaria. Este club me dejó trabajar".

