Hernán Crespo, a los 50: un volver a vivir en San Pablo, una racha asombrosa y el “divertirse con la pelota”

“Mi portuñol no ha mejorado con el tiempo”. Hernán Jorge Crespo, traje oscuro y camisa blanca, pone las reglas de entrada en su segundo ciclo en San Pablo, apenas asume, el 24 de junio pasado.

“Voy a querer hablar en español, porque tengo muchos sentimientos, muchas cosas por dentro y es muy difícil explicarlo en un idioma que no manejo del todo. Así que después de cada partido, en cada conferencia, voy a intentar mejorar mi portuñol, pero hoy no... Porque tengo muchos sentimientos dentro y necesito hablar con un mejor vocabulario”, asumía, siempre a tono con el espectáculo. Elegancia, en su justa medida.

Como cuando brillaba como número 9 (River, Inter, Milan, Chelsea, selección), como cuando dirige a un equipo (el Defensa y Justicia de Enzo Fernández, campeón de la Sudamericana, como su mejor expresión), como cuando se muestra públicamente.

Crespo le da indicaciones a Marcos Antonio, mientras camina Enzo Díaz Sports Press Photo - Getty Images South America

A los 50 años (cumplidos hace exactamente un mes, el 5 de julio), Valdanito disfruta de un volver a vivir en San Pablo, el gigante que despertó con su presencia, luego de la salida de Luis Zubeldía. Después de breves y millonarias experiencias en Qatar y Emiratos Árabes Unidos (conquistó la Liga de Campeones de Asia, al mando de Al-Ain), volvió a esta parte del mundo, siempre lejos (y cerca) de River, un amor imposible. De la brillante Copa Libertadores 1996 a hoy, un afecto con prudente y estudiada distancia.

“No esperen una fórmula mágica. Tengo que trabajar y esperar a tener un equipo competitivo”, fue la síntesis de su presentación. “Creo que soy mejor entrenador, pero todos son mejores que antes. Mejor porque ha pasado el tiempo, sigo siendo un entrenador joven y la gente no cambia. Sigo siendo el mismo de antes, pero tengo más herramientas que ofrecer a un equipo“, advertía, al recordar el Campeonato Paulista 2021, cuando cortó una racha sin títulos que duró 8 años y medio.

Hernán Crespo, elegante en el Morumbí Sports Press Photo - Getty Images South America

Casi siempre con una sonrisa y el vocabulario debidamente estudiado, sostenía: “Vine para ganar, quiero ganar. ¿Seremos capaces? Ya veremos...“. Un mes y medio después, una pequeña gran revolución.

Perdió por 2 a 0 contra Flamengo en el debut y acaba de conseguir una serie invicta de cinco triunfos seguidos. Cuatro por el Brasileirao, uno por la Copa de Brasil. Un 2-0 sobre Corinthians, 1 a 0 ante Juventude, 3-1 contra Fluminense, 2-1 frente a Athletico Paranaense y 2-1 contra Internacional, de Porto Alegre, en donde se reencontró con Andrés D’Alessandro, suerte de manager en el club rojo.

“Estamos aquí para defender una identidad. San Pablo sabe que tiene que batallar. Siempre intentamos jugar con nuestras formas. Estamos contentos porque siempre perduró la identidad de este club”, sostiene, ahora, al mando de un equipo jovial, lúcido. De la zona de descenso a estar en puestos de Copa Sudamericana 2026 y listo para la batalla de los octavos de final de la Libertadores frente a Atlético Nacional.

“Los chicos están jugando bien, se divierten con la pelota y se ayudan entre ellos. Tenemos que aprovechar el momento, porque no es normal tener una secuencia así en el Brasileirão. No es fácil, hay que disfrutarlo”, sentencia. Además de las cinco victorias al hilo (no pasaba desde 2022), en la ciudad de los negocios ya se habla de una suerte de boom Crespo. Hay elogios de los jugadores y algunos puntos que justifican la remontada, como haber recuperado a algunos soldados, caso Damián Bobadilla y Luciano, pura explosión.

Rearmó a la defensa y hace una rotación coherente entre los diferentes torneos, todo lo contrario de Lucho Zubeldía, que hacía algunas “locuras”, con cambios de nombres y sistemas. Y un detalle: siguen con molestias físicas Oscar y Lucas Moura, dos imprescindibles. Jonathan Calleri, víctima de una grave lesión, volverá recién en 2026.

Juega con un 3-4-1-2, con Enzo Díaz -el defensor que pasó con cierto éxito por River- de volante por el sector izquierdo. Alan Franco, surgido en Independiente, es uno de los soldados de la defensa. Y suele ir al banco de suplentes Juan Dinenno, un delantero discontinuo y con cierta clase.

“Cambió mucho nuestra cabeza. Llegó con ideas buenas. Creo que fuimos entendiendo sus entrenamientos, las cosas que nos son transmitidas de la mejor manera, y a cada partido lo vamos demostrando en el campo. Tenemos que seguir por el camino que estamos”, afirma el ecuatoriano Robert Arboleda.

“¿Una fórmula mágica? No. Simplemente estamos intentando tener una idea de juego”, dice el letal y exquisito exdelantero, que firmó contrato hasta diciembre de 2026.

Encontro de Crespo e D’Alessandro numa resenha Argentina antes de Inter x São Paulo no Beira Rio pic.twitter.com/AiqBSkmC3e — André Hernan (@andrehernan) August 3, 2025

Con Zubeldía, San Pablo había vencido apenas en uno de sus siete partidos previos en la Serie A brasileña. “El equipo siempre juega igual más allá de las circunstancias de partido. Siempre agresivo, con la voluntad de jugar con la pelota y con la voluntad de recuperar la pelota. El resultado es consecuencia de ello”, plantea Crespo.

El 23 de enero de 2021, al ganar la Copa Sudamericana, dio un mensaje que tal vez hoy parece replicarse. “Hay que tener disciplina, no bajar los brazos, pensar que no hay que cortar camino... el de la educación, también. Hay que respetar a todos. Nosotros les dimos un mensaje a la sociedad, deportivo y social, de que hay que creer en sí mismos. De sostenerse entre todos”.

✅🇦🇷🇧🇷 Hernán Crespo lleva ¡5 VICTORIAS CONSECUTIVAS! en São Paulo, racha que el Tricolor no alcanzaba desde 2022.



Lo agarró en la posición 14º y ya está 8º. 📈 pic.twitter.com/iiy8SpgZ7J — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 4, 2025

Trabajar en equipo. De aquel Halcón a este Tricolor (sin las estrellas de otros), bajo la conducción de un hombre que fue dueño de un haras y a quien no se le caen los anillos. Cenó en los mejores restaurantes del mundo, habla cuatro idiomas, fue príncipe en estadios con leyenda y hoy, ahora mismo, enseña táctica y estrategia en el Morumbí. Con la noble tarea de haber despertado a un gigante.