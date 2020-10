Algunos espectadores en el Juventus Stadium, donde no se jugó el partido porque Napoli no pudo viajar por tener dos futbolistas positivos de covid-19 Crédito: Vincenzo PINTO / AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2020 • 18:00

El fútbol, tras ponerse en pausa durante un tiempo para huir de la pandemia, atraviesa por uno de los enredos más grandes desde que la pelota volvió a rodar en las grandes ligas europeas. Juventus-Napoli, por la tercera fecha de la Serie A, no se disputó por la no presentación del equipo de Gennaro Gattuso, en cuyo plantel tiene dos futbolistas positivos de covid-19.

Si bien desde el sábado se sabía que Napoli no iba a viajar por disposición de las autoridades sanitarias de la ciudad, Juventus dispuso todo para disputar el partido en Turín y se siente amparada reglamentariamente para pedir los puntos por la no comparecencia del rival. También se presentó el árbitro Daniele Doveri, que firmó la planilla con la presencia de solo uno de los equipos.

Bajo una persistente lluvia, el plantel del multicampeón del calcio llegó al Juventus Stadium, donde estaban colocadas las redes, encendida la iluminación y se habían abierto las puertas para recibir a la restringida asistencia de público permitida. Mientras, Napoli nunca se movió de su ciudad por los positivos de coronavirus del polaco Piotr Zielinski y del macedonio Eljif Elmas, además de un miembro del personal. Estos contagios representan un efecto cascada que tuvo su punto de origen en el partido del 27 de septiembre en el que Napoli goleó 6-0 a Genoa, cuyo plantel tenía 22 integrantes infectados. Este sábado fue postergado el cotejo entre Genoa y Torino.

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes de Ialia, declaró en sintonía con los intereses de Juventus: "Es oportuno recordar que en el comunicado que dieron a conocer las autoridades de salud sólo pide el aislamiento de quienes estuvieron en contacto con Piotr Zielinski. Por lo tanto, el caso de los protocolos de la Federación Italiana, en acuerdo con el comité técnico-científico, deben aplicarse. Los protocolos proporcionan reglas certeras y obligatorias que permite que se realicen los partidos de la liga, incluso si hay casos positivos en un grupo".

Gianluigi Buffon conversa con auxiliares de Juventus, minutos antes del horario en el que debía empezar el partido ante Napoli Crédito: Tano Pecoraro/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Al establecer el protocolo sobre el coronavirus, La Lega, encargada de la organización de la Serie A, dispuso que los clubes debían presentarse a los partidos siempre que tuvieran al menos 13 jugadores disponibles, incluido un arquero. Pero también supedita esta disposición a las regulaciones regionales, que son las que impidieron el traslado a Turín porque sus integrantes deben permanecer en aislamiento.

"De Laurentiis -presidente de Juventus- me pidió que postergara el partido, pero le respondí que hay normas que respetar. Su petición puede ser legítima, pero en toda industria hay reglamentos que deben cumplirse", expresó Andrea Agnelli, presidente de Juventus, dispuesta a ganar los tres puntos en los escritorios. La resolución del caso quedará en manos de las autoridades de La Lega. Si se extiende la espiral de contagios, la secretaria de Estado de Sanidad, Sandra Zampa, aseguró que podría suspenderse el campeonato.

Si de por sí Juventus-Napoli es un clásico repleto de rivalidad entre el norte industrial y el sur proletario, este caso encenderá más la antinomia.

Sigue el show de Atalanta

Mientras, este domingo se disputaron otros cinco encuentros de la tercera jornada. Volvió a destacarse Atalanta, que con un gol de Alejandro "Papu" Gómez desde fuera del área venció 5 a 2 a Cagliari. El equipo de Bérgamo ganó los tres cotejos, con 13 goles, el más efectivo del torneo.

Alejandro "Papu" Gómez extiende los brazos para festejar su golazo en el 5-2 de Atalanta a Cagliari Crédito: REUTERS / Alessandro Garofalo

Inter, que se había puesto en ventaja con un gol de Lautaro Martinez, empató 1 a 1 frente a Lazio. Otros resultados: Milan 3 vs. Spezia 0, Benevento 1 vs. Bologna 0 y Parma 1 vs. Verona 0.

"Papu" Gómez, inspirado

Conforme a los criterios de Más información