Horario de Argentina vs. Angola, por un amistoso de fecha FIFA

La selección argentina jugará su último partido del año esta semana y será el próximo viernes 14 de noviembre un amistoso vs. Angola en el estadio 11 de Novembro de Luanda en el marco de la quinta fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para encuentros internacionales.

El cotejo está programado a las 13 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El combinado nacional albiceleste concentra en Alicante, España, antes de viajar a la capital de Angola. En las últimas horas la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció cambios en la lista de convocados que, inicialmente, tenía 24 nombres. Enzo Fernández fue desafectado porque padece un edema óseo en su rodilla derecha mientras que los futbolistas de Atlético Madrid Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no cumplieron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar al país africano.

El entrenador Lionel Scaloni, ante esa situación, convocó a Kevin Mac Allister, el lateral derecho que es hermano de Alexis; y Emiliano Buendía, de gran presente en Aston Villa, para engrosar una lista de la que ya no eran parte Leonardo Balerdi, Emiliano ‘Dibu′ Martínez y los futbolistas que militan en la Argentina porque el Torneo Clausura no se detiene y está en una instancia decisiva: Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña de River más Leandro Paredes de Boca y Facundo Cambeses de Racing.

La base del plantel son Lionel Messi, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Lautaro Martínez y Thiago Almada, quien vuelve tras ausentarse en la ventana anterior por una lesión.

Las sorpresas son Joaquín Panichelli, el delantero que brilla en Racing de Estrasburgo y es el goleador de la Ligue 1; y Gianluca Prestianni, figura en el Mundial Sub 20. Además, regresaron Máximo Perrone y Valentín Barco mientras que continúan José Manuel López y Marcos Senesi.

La idea inicial era jugar otro encuentro en Kerala, India, una de las ciudades en las que más apoyo recibe la selección argentina en todo el mundo. Sin embargo, por motivos que no fueron revelados, se canceló la visita a ese país. Así, el equipo albiceleste le bajará el telón a este 2025 con el compromiso frente a Angola, que se quedó sin chances de jugar el Mundial en el Grupo D de las eliminatorias africanas, liderado por la revelación Cabo Verde.

El plantel albiceleste se reencontrará en marzo de 2026, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El trofeo en cuestión, que pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que jugar el repechaje de Europa para clasificar al Mundial), sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.