Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

En la fecha FIFA de noviembre, la última del 2025, la selección argentina jugará un solo amistoso a diferencia de la mayoría de las selecciones. Será frente a Angola el viernes 14, como visitante, en una gira más atractiva desde lo económico que desde lo futbolístico. La idea inicial era jugar otro encuentro en Kerala, India, una de las ciudades en las que más apoyo recibe el seleccionado albiceleste en todo el mundo. Sin embargo, por motivos que no fueron revelados, se canceló la visita a ese país.

Será el cierre del año para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que deberá esperar hasta marzo de 2026 para volver a jugar un partido, que será nada menos que la Finalissima ante España. Dicho encuentro, programado para disputarse entre el 23 y el 31 de marzo, según el calendario aprobado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), pondrá cara a cara a los ganadores de la Copa América y la Eurocopa 2024.

Franco Mastantuono y Lamine Yamal, las nuevas estrellas de la selección argentina y España, disputarán la Finalissima Canchallena

De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que jugar el repechaje), sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral. En la última edición, realizada en 2022 en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, la selección argentina goleó a Italia por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Los posibles convocados para el partido vs. Angola

Es probable que la próxima semana Scaloni anuncie la lista de convocados, en la que seguramente no faltarán Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Nicolás González. Además, se esperan algunas sorpresas a raíz de que el cuerpo técnico pretende darle minutos a futbolistas que habitualmente tienen poca participación o no son convocados con regularidad.

La AFA le garantizó a Angola que Lionel Messi estará convocado y jugará "al menos unos minutos" MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese contexto, podrían repetir convocatoria los que debutaron ante Puerto Rico: Lautaro Rivero (River), Aníbal Moreno (Palmeiras) y José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). Además, hay otros jugadores de buen presente que se ilusionan con ser citados, tal es el caso de Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo) y Matías Soulé (Roma). Por último, Julio Soler (Bournemouth), capitán de la selección argentina que recientemente se consagró subcampeona del Mundial Sub 20, podría tener una chance nuevamente.