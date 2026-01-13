Horario de Boca vs. Millonarios por un amistoso de verano 2026

Boca y Millonarios de Colombia se enfrentan este miércoles por la Copa Miguel Ángel Russo, en un amistoso de pretemporada para rendirle homenaje al DT fallecido en 2025 que dejó una huella notable en ambos equipos. El partido está programado para las 21 (horario argentino) en la Bombonera, con transmisión vía streaming en Disney+ Premium.

El xeneize se prepara para un 2026 en el que intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. Tras dos años de ausencia, regresa a la Copa Libertadores, el certamen que lo tiene en vilo desde el 2007, cuando se consagró por última vez. El conjunto colombiano, por su parte, tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana.

Millonarios de Colombia perdió 1 a 0 con River en el primer amistoso de ambos equipos en este 2026 Serie Río de La Plata

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de julio de 2012, también en el marco de un amistoso. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia. Los goles del ganador fueron convertidos por Cristian Chávez y Walter Ervitti (José Luis Tancredi empató transitoriamente para Millonarios).

Boca vs. Millonarios: todo lo que hay que saber

Copa Miguel Ángel Russo.

Día : Miércoles 14 de enero.

: Miércoles 14 de enero. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: A confirmar.

Boca vs. Millonarios: cómo ver online

El amistoso de pretemporada entre el xeneize y el conjunto colombiano está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Millonarios. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el amistoso ante Millonarios JAVIER GARCIA MARTINO - prensa Boca Juniors

Posibles formaciones