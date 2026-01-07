Horarios de los partidos amistosos de Boca en el verano 2026

Boca Juniors realiza su pretemporada en el predio que tiene en Ezeiza con cierto hermetismo. Claudio Úbeda continúa siendo el entrenador más allá de que no hubo un anuncio oficial y todavía no incorporó a ningún refuerzo, por fuera de que Marino Hinestroza estaría al caer. Lo que sí oficializó la institución, además de la renovación de los contratos de Milton, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Ander Herrera y los arqueros Leandro Brey y Javier García, es que disputará dos partidos de preparación antes del arranque de la temporada.

Uno de los juegos que tendrá el xeneize, tal comunicó la propia institución, será ante Millonarios de Colombia el miércole 14 de enero en la Bombonera. Allí se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al fallecido ex-DT del club que también dirigió al club cafetero y dejó un gran recuerdo en sus hinchas.

Luego, el domingo 18, el xeneize se presentará en el estadio Único de San Nicolás frente a un rival a definir. El amistoso todavía no se oficializó porque, justamente, no hay oponente. En primer lugar circuló que se iba a presentar Nacional de Uruguay, pero el Bolso desistió de hacerlo y su reemplazante sería ser Olimpia de Paraguay.

El escenario de la ciudad del norte de la Provincia de Buenos Aires es conocido para Boca porque allí disputó un encuentro (también amistoso) en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó 2 a 0.

Cronograma de amistosos de Boca en el verano 2026

Miércoles 14 de enero

19: Boca Juniors vs. Millonarios de Colombia - La Bombonera.

Domingo 18 de enero

Boca Juniors vs. Rival a confirmar - Estadio Único de San Nicolás.

Boca jugará su segundo amistoso de la pretemporada 2026 en el Estadio Único de San Nicolás Copa Argentina

La temporada 2026 de Boca

Eeste año Boca Juniors intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. El xeneize integra la zona A y en el primer campeonato debutará frente al Deportivo Riestra como local el domingo 25 de enero a las 18.30. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20 mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.

En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero en fecha a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.

Claudio Úbeda sigue al mando de Boca Juniors en la temporada 2026 Gonzalo Colini

El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.

Boca Juniors volverá a jugar la etapa de grupos de la Copa Libertadores en 2026 Manuel Cortina - LA NACION

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026