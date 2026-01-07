Horarios de los partidos amistosos de Boca en el verano 2026

El conjunto de Claudio Úbeda afrontará dos encuentros de preparación, uno en la Bombonera y otro en el estadio Único de San Nicolás
- 5 minutos de lectura'
Boca Juniors realiza su pretemporada en el predio que tiene en Ezeiza con cierto hermetismo. Claudio Úbeda continúa siendo el entrenador más allá de que no hubo un anuncio oficial y todavía no incorporó a ningún refuerzo, por fuera de que Marino Hinestroza estaría al caer. Lo que sí oficializó la institución, además de la renovación de los contratos de Milton, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Ander Herrera y los arqueros Leandro Brey y Javier García, es que disputará dos partidos de preparación antes del arranque de la temporada.
Uno de los juegos que tendrá el xeneize, tal comunicó la propia institución, será ante Millonarios de Colombia el miércole 14 de enero en la Bombonera. Allí se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al fallecido ex-DT del club que también dirigió al club cafetero y dejó un gran recuerdo en sus hinchas.
Miguel Ángel Russo, un legado indeleble 💙— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026
Boca Juniors vs. Millonarios FC | La Bombonera pic.twitter.com/SlUFszI9d7
Luego, el domingo 18, el xeneize se presentará en el estadio Único de San Nicolás frente a un rival a definir. El amistoso todavía no se oficializó porque, justamente, no hay oponente. En primer lugar circuló que se iba a presentar Nacional de Uruguay, pero el Bolso desistió de hacerlo y su reemplazante sería ser Olimpia de Paraguay.
El escenario de la ciudad del norte de la Provincia de Buenos Aires es conocido para Boca porque allí disputó un encuentro (también amistoso) en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó 2 a 0.
Cronograma de amistosos de Boca en el verano 2026
Miércoles 14 de enero
- 19: Boca Juniors vs. Millonarios de Colombia - La Bombonera.
Domingo 18 de enero
- Boca Juniors vs. Rival a confirmar - Estadio Único de San Nicolás.
La temporada 2026 de Boca
Eeste año Boca Juniors intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. El xeneize integra la zona A y en el primer campeonato debutará frente al Deportivo Riestra como local el domingo 25 de enero a las 18.30. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20 mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.
En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero en fecha a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.
El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.
Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.
Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra - Lunes 25 de enero a las 18.30
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca - Miércoles 28 de enero a las 22.15.
- Fecha 3: Boca vs. Newells - Domingo 1° de febrero a las 19.15.
- Fecha 4: Vélez vs. Boca - Domingo 8 de febrero a las 22.15.
- Fecha 5: Boca vs. Platense - Domingo 15 de febrero a las 19.30.
- Fecha 6: Boca vs. Racing (Interzonal) - Viernes 20 de febrero a las 20.
- Fecha 7: Lanús vs. Boca - A confirmar.
- Fecha 8: Boca vs. Gimnasia de Mendoza - Sábado 28 de febrero a las 17.45.
- Fecha 9: Central Córdoba vs. Boca - Domingo 8 de marzo a las 19.15.
- Fecha 10: Boca vs. San Lorenzo - Miércoles 11 de marzo a las 19.45.
- Fecha 11: Unión vs. Boca - Domingo 15 de marzo a las 22.
- Fecha 12: Boca vs. Instituto - Domingo 22 de marzo a las 20.
- Fecha 13: Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril
- Fecha 14: Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril
- Fecha 15: River vs. Boca (Interzonal) - Fin de semana del 19 de abril
- Fecha 16: Defensa y Justicia vs. Boca - Fin de semana del 26 de abril
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo de verano
Calendario completo. Serie Río de la Plata: equipos confirmados y cuándo se juega el Torneo de Verano
Agenda completa. Amistosos de verano: cuándo se juega la Serie Río de la Plata y todos los equipos confirmados
Agenda de fútbol estival. River, Independiente, San Lorenzo y más: todos los partidos de la Serie Río de La Plata y qué hará Boca
- 1
Torneo Apertura 2026: la AFA dio a conocer las primeras 12 fechas del campeonato
- 2
Rosario Central le dio la bienvenida a Almirón y despidió por la puerta de atrás a Malcorra
- 3
Manchester United: por qué “explotó” el DT despedido y a quién responsabilizan por la crisis deportiva
- 4
El fútbol argentino y un calendario a contramano del hincha: las claves del fixture del Torneo Apertura