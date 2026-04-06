Horario de Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

La etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 se pondrá en marcha este martes con seis encuentros y uno de ellos será el que protagonizará Boca Juniors como visitante frente a Universidad Católica de Chile por la primera fecha de la zona D en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

El partido iniciará a las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Universidad Católica vs. Boca: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2026 - Etapa de grupos - Zona D

Día: Martes 7 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Claro Arena (Santiago, Chile).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

TV: Fox Sports.

Streaming: Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El conjunto trasandino llega al cotejo con el xeneize envalentonado por el triunfo 6 a 1 ante Palestino que consiguió el jueves pasado en el certamen doméstico, donde marcha tercero. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri, los cuáles varios de ellos serán titulares en el arranque del máximo certamen continental; y a Gary Medel, con dos etapas en el club del barrio porteño de la Boca.

El elenco de Claudio Úbeda llega a su debut internacional en racha por sus dos victorias seguidas en el Torneo Apertura, donde se ubica tercero en el Grupo A. Los triunfos acallaron las críticas sobre el entrenador, más allá de que el equipo hace nueve cotejos que no pierde con más empates que alegrías. En su regreso a la etapa de grupos de la Copa Libertadores, certamen que anhela ganar por séptima vez, el combinado azul y amarillo contará con el aliento de 2000 hinchas suyos, cifra que fue autorizada a concurrir al estadio tras varios idas y vueltas.

Posibles formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Boca debutará en la Cooa Libertadores 2026 ante Universidad Católica en el Claro Arena de Chile

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.28 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.14.

El historial entre ambos clubes tiene 11 partidos con siete triunfos de Boca, dos de Universidad Católica y dos empates. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Sudamericana 2005 con sendos triunfos del xeneize 2 a 1 en la Bombonera y 1 a 0 en Chile.

Fixture y posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Universidad Católica vs. Boca - Martes 7 de abril a las 21.30 - Estadio Claro Arena.

Barcelona SC vs. Cruzeiro - Martes 7 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 2

Boca vs. Barcelona SC - Martes 14 de abril a las 21 - Estadio La Bombonera.

Cruzeiro vs. Universidad Católica - Miércoles 15 de abril a las 19 - Estadio Mineirao.

Fecha 3

Cruzeiro vs. Boca - Martes 28 de abril a las 21.30 - Estadio Mineirao.

Barcelona SC vs. Universidad Católica - Miércoles 29 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 4

Universidad Católica vs. Cruzeiro - Miércoles 6 de mayo a las 23 - Estadio Claro Arena.

Barcelona SC vs. Boca - Martes 5 de mayo a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 5

Boca vs. Cruzeiro - Martes 19 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera.

Universidad Católica vs. Barcelona SC - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Claro Arena.

Fecha 6