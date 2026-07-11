Horario de la final del Mundial del domingo 19 de julio 2026

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El partido con el que sueñan cada uno de los participantes de la Copa del Mundo se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos
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El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 concluirá el próximo domingo 19 de julio con el partido número 104, que será la final de la 23ª edición del evento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que comenzó el 11 de junio.
- El encuentro decisivo de la Copa del Mundo está programado para disputarse a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de media hora. De persistir el empate, el campeón se definirá por penales.
- La selección argentina, que se consagró en Qatar 2022, sueña con defender su corona, algo que ningún equipo logra desde hace más de 50 años.
El escenario ubicado en East Rutherford es relativamente nuevo porque fue inaugurado en 2010. Con una capacidad para 82.500 hinchas, es compartido por los dos equipos de Nueva York de la National Football League (NFL), los Jets y los Giants.
El mismo fue utilizado en un varios certámenes de fútbol. Fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina luego del empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario. También su utilizó en la última Copa América, en la que la albiceleste se consagró campeona; y en el Mundial de Clubes 2025.
El MetLife Stadium albergó, antes de la final en la que se coronará un nuevo campeón, otros siete partidos. Cinco fueron de la etapa de grupos, uno de 16avos de final y el restante, de los octavos.
Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium
- Sábado 13 de junio de 2026: Brasil 1-1 Marruecos (Grupo C).
- Martes 16 de junio de 2026: Francia 4-2 Senegal (Grupo I).
- Lunes 22 de junio de 2026: Noruega 3-2 Senegal Grupo I).
- Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador 2-1 Alemania (Grupo E).
- Sábado 27 de junio de 2026: Panamá 0-2 Inglaterra (Grupo L).
- Martes 30 de junio de 2026: Francia 3-0 Suecia (16avos de final).
- Domingo 5 de julio de 2026: Brasil 1-2 Noruega (Octavos de final).
- Domingo 19 de julio de 2026: Final (Final - Partido 104).
Todas las finales de los Mundiales
- Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.
- Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.
- Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.
- Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.
- Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.
- Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.
- Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.
- Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.
- México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.
- Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.
- Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.
- España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.
- México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.
- Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.
- Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.
- Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.
- Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.
- Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.
- Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.
- Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.
- Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.
- Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.
Tabla de campeones del Mundial
- Brasil - 5
- Alemania / Italia - 4
- Argentina - 3
- Francia / Uruguay - 2
- Inglaterra / España - 1
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