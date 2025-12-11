Horario de Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025

El partido definitivo entre la Academia y el Pincha se juega este sábado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero
Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el marco de la final del Torneo Clausura 2025. El partido se juega en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
La Academia se metió entre los dos mejores tras dejar en el camino a Boca, como visitante, al vencerlo por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Busca cerrar un año inolvidable con una nueva celebración, ya que en este 2025 ganó la Recopa Sudamericana y tuvo un gran rendimiento en la Libertadores, certamen en el que llegó hasta las semifinales y quedó eliminado ante Flamengo, luego campeón.
El Pincha, por su parte, eliminó a su clásico rival, Gimnasia, por el mismo resultado: 1 a 0 con un tanto de Tiago Palacios. Su camino hacia la definición cobra más relevancia si se tiene en cuenta que jugó todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante, por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda. En esa instancia terminó con 21 puntos, misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.
Racing vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber
- Final del Torneo Clausura 2025.
- Día: Sábado 13 de diciembre.
- Hora: 21 (horario argentino).
- Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final del Clausura 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.01.
Así fueron los últimos partidos entre Racing y Estudiantes
- 26 de julio de 2025: Racing 0-1 Estudiantes - Fecha 3 del Torneo Clausura 2025.
- 3 de febrero de 2025: Estudiantes 2-0 Racing - Fecha 3 del Torneo Apertura 2025.
- 4 de diciembre de 2024: Racing 4-5 Estudiantes - Fecha 24 de la Liga Profesional 2024.
- 5 de febrero de 2024: Estudiantes 0-0 Racing - Fecha 3 de la Copa de la Liga 2024.
- 3 de septiembre de 2023: Racing 2-1 Estudiantes - Fecha 3 de la Copa de la Liga 2023.
