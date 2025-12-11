Horario de Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el marco de la final del Torneo Clausura 2025. El partido se juega en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia se metió entre los dos mejores tras dejar en el camino a Boca, como visitante, al vencerlo por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Busca cerrar un año inolvidable con una nueva celebración, ya que en este 2025 ganó la Recopa Sudamericana y tuvo un gran rendimiento en la Libertadores, certamen en el que llegó hasta las semifinales y quedó eliminado ante Flamengo, luego campeón.

Racing dejó en el camino a River y a Boca en lo que va del Torneo Clausura 2025 Manuel Cortina

El Pincha, por su parte, eliminó a su clásico rival, Gimnasia, por el mismo resultado: 1 a 0 con un tanto de Tiago Palacios. Su camino hacia la definición cobra más relevancia si se tiene en cuenta que jugó todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante, por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda. En esa instancia terminó con 21 puntos, misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

Racing vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Final del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 13 de diciembre.

: Sábado 13 de diciembre. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final del Clausura 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.01.

Las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo en la final del Torneo Clausura 2025 Gonzalo Colini

Así fueron los últimos partidos entre Racing y Estudiantes