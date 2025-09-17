Horario de River Plate vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025

River Plate recibe este miércoles a Palmeiras, por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y con la premisa fundamental de sacar un buen resultado en su casa para no quedar condicionado de cara a la revancha programada para la semana que viene en San Pablo. Se miden en el estadio Monumental de Núnez, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El encuentro inicia a las 21.30 y se puede seguir en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online por medio de un cableoperador. El juego también está disponible vía streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com, sitio que dispone de los cuadros y estadísticas de cada cruce.

Con más sufrimiento que juego fluido, River superó a Libertad de Paraguay para avanzar a cuartos de final Marcelo Endelli - Getty Images South America

El Millonario se metió entre los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Libertad de Paraguay, por penales, luego del empate 1 a 1 en el resultado global (0 a 0 en Paraguay y 1 a 1 en la Argentina por los goles de Sebastián Driussi -R- y Robert Rojas -L-). Fue semifinalista de la última edición y mantiene viva la ilusión de ganar la Libertadores por quinta vez en la historia tras lo hecho en 1986, 1996, 2015 y 2018.

Franco Armani y una atajada que valió una clasificación; el arquero fue la figura ante Libertad JUAN MABROMATA� - AFP�

El Verdão, por su parte, viene de eliminar a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 como local. En la goleada de la ida, los tantos fueron convertidos por Gustavo Gómez, Vitor Roque y José Manuel ‘Flaco’ López por duplicado. Es uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años: se quedó con el trofeo en 2020 y 2021 (acumula tres en sus vitrinas ya que también gritó campeón en 1999).

Raphael Veiga es una de las principales figuras de Palmeiras; de no mediar sorpresas, sería titular ante River NELSON ALMEIDA� - AFP�

River vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Miércoles 17 de septiembre.

: Miércoles 17 de septiembre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

: Jesús Valenzuela (Venezuela). TV : Telefé y Fox Sports.

: Telefé y Fox Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al encuentro de este miércoles, Marcelo Gallardo, DT de River, tiene varios interrogantes a resolver: ¿sigue la línea de tres como en el triunfo ante Estudiantes por 2 a 1 por el Torneo Clausura o vuelven los cuatro defensores? ¿Quiénes conformarán la pareja de centrales? ¿Quién reemplaza al suspendido Giuliano Galoppo, expulsado ante Libertad? Por ahora pareciera que habrá dos cambios con respecto al equipo que venció al Pincha: Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos y Kevin Castaño por Galoppo.

Marcelo Gallardo quedó muy conforme con la victoria en el torneo local; pone lo mejor este miércoles Ignacio Amiconi

Así, si el ‘Muñeco’ sostiene el esquema 3-5-2, hay cuatro nombres para tres puestos: Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Paulo Díaz. En cambio, si regresa a la línea de cuatro en el fondo, deberá elegir a dos marcadores centrales y adelantar a Portillo cerca de Enzo Pérez o sumar un volante más a la línea del medio. “Vamos a ver. Hemos trabajado mucho en estos días para probar variantes. De acuerdo a cómo creamos que se puede dar la serie, tenemos variantes y está bueno. Después veremos cuál elegiremos para plantear ese partido”, afirmó el DT.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.53 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.