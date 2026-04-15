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Horario de River vs. Carabobo por la Copa Sudamericana 2026

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo H se disputa este miércoles en el estadio Monumental con arbitraje de Kevin Paolo Ortega Pimentel

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River Plate resguardaría a los habituales titulares ante Carabobo, por la proximidad del Superclásico con Boca
River Plate resguardaría a los habituales titulares ante Carabobo, por la proximidad del Superclásico con BocaAIZAR RALDES - AFP

La segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026 sigue este miércoles con seis encuentros y de los equipos argentinos que compiten en el certamen uno de los que sale a escena es River Plate, que recibe a Carabobo de Venezuela en el estadio Monumental con arbitraje del peruano Kevin Paolo Ortega Pimentel.

El partido inicia a las 21.30 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Eduardo Coudet, invicto como entrenador de River, dispondrá de una formación con mayoría de suplentes para enfrentar a Carabobo
Eduardo Coudet, invicto como entrenador de River, dispondrá de una formación con mayoría de suplentes para enfrentar a CaraboboGonzalo Colini - La Nación

La previa de River vs. Carabobo

El Millonario lleva seis encuentros sin derrota desde que Eduardo Coudet asumió la dirección técnica en reemplazo de Marcelo Gallardo con cinco triunfos, todos en el Torneo Apertura 2026 (ya se clasificó a octavos de final), y un empate en el debut de la Copa Sudamericana frente a Blooming por 1 a 1. Ese resultado lo obliga a tener que imponerse frente a los venezolanos para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones que justamente lidera su rival de turno gracias a la victoria en el debut sobre Bragantino por 1 a 0.

Por la proximidad del encuentro ante Boca -el domingo 19 de abril en el Monumental-, el ‘Chacho’ no utilizaría este miércoles a los habituales titulares para resguardarlos en medio de una seguidilla intensa de encuentros. En ese contexto y pensando en el xeneize, el único que juega es el arquero Santiago Beltrán. Además, hay dos dudas: Germán Pezzella o Tobías Ramírez e Ian Subiabre o Kendry Páez.

Tobías Ramírez pelea por un lugar para ser titular en el partido de la Copa Sudamericana ante Carabobo
Tobías Ramírez pelea por un lugar para ser titular en el partido de la Copa Sudamericana ante CaraboboGonzalo Colini - La Nación

El elenco que es visitante marcha sexto en el campeonato de su país y llegó a la Ciudad de Buenos Aires con la ilusión de dar el golpe y encaminar su clasificación, más allá de que luego restarán otras cuatro jornadas, tras el valioso triunfo sobre los brasileños. En su plantel cuenta con tres argentinos que muy probablemente sean titulares en el Monumental: el arquero Lucas Bruera, Ezequiel Neira y Matías Núñez.

Posibles formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
  • Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 15.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.50.

Ambos equipos nunca se enfrentaron entre sí en un partido oficial, por lo que inaugurarán el historial con el choque de este miércoles por la Copa Sudamericana.

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