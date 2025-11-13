Horario del partido de la selección argentina vs. México por el Mundial Sub 17 2025

La selección argentina Sub 17 se enfrenta este viernes a México, desde las 11.45 (horario argentino), con la ilusión intacta de seguir avanzando en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar, misma sede en la que en 2022 el equipo mayor alcanzó la gloria máxima de la mano de Lionel Messi. Por los 16vos de final de la primera Copa del Mundo que se juega con 48 equipos se miden en la cancha 3 del Aspire Zone de Doha. El minuto a minuto se puede seguir en vivo en canchallena.com.

Los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 representan una instancia nueva que justamente se añadió en el nuevo formato con más selecciones, tal como se utilizará el año que viene en la Copa del Mundo de mayores. Y se desarrollarán en dos jornadas, este viernes 14 y sábado 15 de noviembre, con los 32 seleccionados que se clasificaron desde la etapa de grupos, entre ellos la selección argentina.

El equipo argentino fue el mejor de la primera etapa y quiere llegar más lejos en el Mundial Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

El conjunto dirigido por Diego Placente fue el mejor de la primera etapa con tres victorias y una diferencia de goles de +9. En ese contexto quedó emparejado con el peor elenco de la primera instancia que fue el Tricolor con tres unidades y un dividendo de tantos de -2.

Argentinos y mexicanos se enfrentaron en dos de los últimos tres mundiales masculinos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), teniendo en cuenta todas las divisiones, por lo que el partido venidero será el tercero en tres años. La última vez fue en la Copa del Mundo Sub 20 que se realizó meses atrás en Chile y fue triunfo albiceleste en cuartos de final 2 a 0. Antes, en Qatar 2022 el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 2 a 0 ante el Tri en la fase de grupos. La única cita ecuménica en la que no coincidieron fue la del Sub 20 Argentina 2023.

#Sub17 | ¡Nos vemos el viernes, Incondicionales! 👏⚽



Nos enfrentaremos ante Argentina en la ronda de Dieciseisavos de Final en el Mundial de esta categoría.🇦🇷🆚🇲🇽#ProyectoSelecciones💚🤍❤️ pic.twitter.com/aBWU8g87SV — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 11, 2025

El equipo que se imponga en el cruce de 16avos de final del Mundial Sub 17 avanzará a los octavos de final y chocará con el ganador de Portugal vs. Bélgica, que juegan el mismo día pero a las 9.30 en la cancha 3 del complejo Aspire Zone.

Cronograma de los 16avos de final del Mundial Sub 17

Viernes 14 de noviembre

11.45: Argentina vs. México - Cancha N° 2.

9.30: Portugal vs. Bélgica - Cancha N° 3.

10: Suiza vs. Egipto - Cancha N° 5.

12.15: Irlanda vs. Canadá - Cancha N° 4.

12.45: Estados Unidos vs. Marruecos - Cancha N° 7.

9.30: Zambia vs. Mali - Cancha N° 8.

12.45: Brasil vs. Paraguay - Cancha N° 9.

10.30: Francia vs. Colombia - Cancha N° 1.

Sábado 15 de noviembre

12.45: Austria vs. Túnez - Cancha N° 8.

9.30: Corea del Sur vs. Inglaterra - Cancha N° 5.

12.15: Venezuela vs. Corea del Norte - Cancha N° 4.

10.30: Japón vs Sudáfrica - Cancha N° 3.

10: Italia vs. República Checa - Cancha N° 1.

12.45: Croacia vs. Uzbekistán - Cancha N° 9.

9.30: Senegal vs. Uganda - Cancha N° 7.

11.45: Alemania vs. Burkina Faso - Cancha N° 2.

El cuadro del Mundial Sub 17, con la selección argentina

16 países no superaron la etapa de grupos y quedaron eliminados. Entre ellos sobresale el caso de Chile, que sumó cuatro puntos en la zona K y se ubicó último en un cuádruple empate con Francia, Canadá y Uganda. La Roja, a pesar de que hizo mejor campaña que varios de los mejores terceros, se despidió al igual que Nueva Zelanda, Panamá, Tayikistán, Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Haití, Fiji, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Caledonia, Bolivia, Qatar, Costa Rica, Indonesia y Arabia Saudita.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para el Mundial y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

Argentina vapuleó a Fiji por 7 a 0 en la última presentación de la instancia de grupos Chris Ricco - FIFA - FIFA

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

Argentina vs. México: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 17 - 16avos de final