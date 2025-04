Horario del partido de River vs. Independiente del Valle, por la Copa Libertadores 2025

River Plate volverá a jugar por la Copa Libertadores 2025 esta semana, en la previa del Superclásico vs. Boca Juniors, en Ecuador frente a Independiente del Valle por la tercera fecha del grupo B, que es la última de la primera rueda porque luego se desarrollarán las revanchas con cambio de localías.

El cotejo se disputará este miércoles a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Banco Guayaquil con arbitraje del chileno Piero Maza y se transmitirá en vivo por Fox Sports y la plataforma digital Disney+. El canal deportivo, además, se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El elenco ecuatoriano dirigido por Javier Rabanal y que cuenta con los argentinos Richard Schunke, Guido Villar, Mateo Carabajal, Thiago Santamaría, Cristian Zabala, Michael Hoyos y Claudio Spinelli marcha tercero en la tabla de posiciones con tres puntos conseguidas con su triunfo en la jornada anterior sobre Universitario de Perú 1 a 0 y tiene ante sí una gran oportunidad para quedar en puestos de clasificación a octavos de final.

El equipo argentino, por su parte, empató con Barcelona de Ecuador sin goles en el Monumental en la segunda jornada y comparte el primer puesto en la zona con ese rival, ambos con cuatro unidades. El no haber podio lograr los tres puntos como local lo obliga a sumar fuera de su casa otra vez -en el debut superó a Universitario 1 a 0- para seguir entre los líderes.

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para viajar a Ecuador por la tercera fecha de la #Libertadores 🆚 Independiente del Valle. #VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/M1DH51w58U — River Plate (@RiverPlate) April 22, 2025

Teniendo en cuenta que el próximo domingo recibirá al xeneize por el Torneo Apertura, el DT no convocó a Marcos Acuña y Enzo Pérez, jugadores que no están lesionados y que fueron resguardados para el derbi. Otros que no viajan a Ecuador, pero que están con dolencias son Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Miguel Borja y Paulo Díaz. En el caso del defensor chileno fue descartado, incluso, para el campeonato local.

Para el River de Gallardo Quito no trae buenos recuerdos: las tres veces que jugó allí perdió y no anotó goles. Dos veces cedió ante Liga Deportiva Universitaria (0-1 en la revancha de los octavos de final de la Sudamericana 2015 y 0-3 en la fase de grupos de la Libertadores 2020, con Matías Biscay como DT porque el ‘Muñeco’ se quedó en Buenos Aires) y una ante Independiente del Valle (0-1 en el compromiso de ida de los octavos de la Libertadores 2016).

Fixture, resultados y posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Barcelona 1-0 Independiente del Valle.

Universitario 0-1 River Plate.

Fecha 2

River Plate 0-0 Barcelona.

Independiente del Valle 1-0 Universitario.

Fecha 3

Barcelona vs. Universitario - Martes 22 de abril a las 23.

Independiente del Valle vs. River Plate - Miércoles 23 de abril a las 21.30.

Fecha 4

Barcelona vs. River Plate - Jueves 8 de mayo a las 21.30.

Universitario vs. Independiente del Valle - Jueves 8 de mayo a las 23.

Fecha 5

Universitario vs. Barcelona - Miércoles 14 de mayo a las 23.

River Plate vs. Independiente del Valle - Jueves 15 de mayo a las 21.30

Fecha 6