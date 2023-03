Hugo Ibarra está convencido de su idea y no se preocupa por el nivel defensivo de Boca

escuchar

Boca no pudo sumar en la Bombonera en un duelo ante Defensa y Justicia de alto vuelo. Fue un choque cargado de emotividad con opciones para los dos. Sin embargo, la cantidad de intervenciones de Sergio Romero para salvar el arco xeneize supone un llamado de atención que para Hugo Ibarra no es para nada preocupante. El DT del conjunto de la Ribera, tras el empate sin goles, se mostró muy conforme con el rendimiento del equipo a pesar de que por momentos sufrió más de la cuenta.

“Estamos jugando con el puntero del campeonato. De la dos partes pudo haber goles. Fue justo. Tenemos que seguir en esta línea y mejorando día a día. Los jugadores están alineados en ese sentido. Preocupaciones, no . Tenemos que mejorar, sin dudas. Pero me voy conforme con lo que hizo el equipo, por lo jugado, por lo hecho en el segundo tiempo, pero no preocupado”. La palabras de Ibarra resultaron contundentes y hasta algo sorprendentes, porque si bien es verdad que Boca generó muchas situaciones de gol, también se expuso defensivamente y Romero se convirtió en la figura del encuentro justamente por las ventajas que ofreció en la última línea.

"PERDÍ LA CUENTA DE LAS SITUACIONES DE AMBOS EQUIPOS. NOSOTROS TENEMOS QUE HACER UN MEA CULPA"



Y agregó: “F ue unos de los mejores partidos del campeonato , con un equipo que propone, que juega bien. Tuvimos situaciones que no estuvimos finos. Pudo haber sido diferente. Son cosas que pasan. Tenemos que seguir trabajando y estamos en eso”.

El entrenador de Boca también dejó algunas frases que permiten comprender que algunas de sus reacciones son más emocionales que racionales. Porque también dijo que como grupo deben hacer un mea culpa de los errores que se comenten y que hay algunos detalles que mejorar en el andar del equipo.

Los cambios que realizó Ibarra dejaron algunas dudas, pero el DT explicó que tuvieron un desgaste emocional muy importante tras el encuentro ante Patronato por la Supercopa y eso lo empujó a tomar la determinación de hacer modificaciones: “Se siente el cansancio. Los cambios son siempre para mejorar al equipo, oxigenarlo cuando lo veo cansado, cuidarlos porque pueden tener una lesión”, expresó.

En ese contexto de dosificar esfuerzos y elegir los futbolistas para cada oportunidad, Ibarra habló también de la cantidad de jugadores que tiene para conformar el ataque de Boca y se mostró satisfecho por contar con tantas variantes, a pensar de que ante Defensa y Justicia: “Tenemos delanteros muy importantes. Es difícil tener las variantes que tiene Boca. Buscamos que estén todos en el mejor nivel y ahí yo armo el equipo. Ellos están muy bien, conformes. Saben que el grupo es lo más importante ”.

La mirada de Benedetto

Dario Benedetto fue otro de los protagonistas de la noche en la Bombonera. No tuvo demasiadas opciones, pero sí una de las más claras del partido, ya que tras un centro de Langoni conectó de aire y su disparo se estrelló contra el travesaño: “Fue un partido muy parejo. En el primer tiempo ellos tuvieron más posibilidades, más allá de la última mía que pega en el travesaño. En el segundo tuvimos más nosotros. Fue un partido parejo, sabíamos que Defensa iba a venir a jugar de la manera en que jugó, son uno de los mejores del torneo y creo que fue un resultado justo”. Y continuó: “ Nosotros tuvimos un partido entre semana, nada más y nada menos que una final, se sintió el cansancio. Necesitábamos ganar para estar ahí arriba, no se pudo, pero el resultado es justo ”.

Benedetto tuvo una mirada positiva respecto de la proyección del equipo y consideró que con el transcurso de la competencia se verá la mejor versión del grupo: “Se sumaron muchos jugadores, somos varios en muchas posiciones, está bueno que haya mucha competencia siempre y cuando sea sana, que la hay. Mejorando día a día, en la final hicimos un partidazo, hoy fue un partido muy duro, pero en el segundo tiempo tuvimos chances de gol. Nos faltó concretar y un poquito más de suerte, pero no nos desesperamos, tuvimos las situaciones, que es lo más importante ”.

