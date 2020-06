Humberto Grondona, sobre las escuchas de su padre: "Si cae Tinelli, caen varios"

Fuente: Reuters

Humberto Grondona , hijo del fallecido expresidente de la AFA Julio, se refirió en el programa Closs Continental a las escuchas de su padre y el presidente de San Lorenzo Marcelo Tinelli , filtradas el día lunes en Radio Mitre.

"Yo entiendo que esto es una venganza política , porque Marcelo está camino a ser más importante en lo deportivo y en el país. Hay una factura que cobrar . A mí me gustaría que si algún otro dirigente de fútbol llega a estar en su posición, también pongan las escuchas", consideró el exentrenador de la selección argentina Sub-20.

Además, señaló que si los dirigentes del fútbol argentino tuvieran que renunciar de sus cargos por tener el mismo comportamiento que Tinelli, "no quedaría nadie" porque no conoce "a uno que no haya pedido un árbitro".

Por otra parte, el también periodista justificó la intervención de su papá para ayudar a los clubes que están en mala situación económica: "No puede asumir ninguno si no es con plata de AFA. ¿O vos pensás que dejan superávit los dirigentes? Él sabía que perdían guita. ¿Está mal que hayan salvado a Racing cuando desaparecía?", se preguntó.

Luego, Grondona agregó: " Si Marcelo cae, caen varios . Muy pocos resisten un archivo. Esto es todo una cuestión política y del canal (El Trece). Esperemos que ningún dirigente se postule en algo porque le van a sacar algún diálogo".

Finalmente, dijo que su padre queda muy bien parado con la conversación difundida ya que no le hizo lugar al pedido de su colega. "Nunca se los daba. El que queda como un ladri es Caruso. Lo mejor, fue el perro que ladra", cerró, entre risas.

"Bizarra": su opinión sobre la serie El Presidente

En otro fragmento del programa, el ex director técnico de Arsenal habló sobre el show televisivo que retrata a la dirigencia del fútbol sudamericano: "Estoy muy enojado. Lucran con la imagen de él . Nada es real . El actor lo personifica bien, un hombre bonachón".

Después, reveló que hay "muy pocas cosas ciertas. Están muy mal interpretados los dirigentes. A Havelange lo ponen con un metro y medio cuando media 1,90. El relato es triste . Es todo mediático. No me gustó. Por eso, van las cartas documento a las tres productoras y a la plataforma" .

Al mismo tiempo, dijo que no pone las manos en el fuego por ningún dirigente, salvo por su padre. "Aparecen en cabarets, casinos, spa con strippers . Se fueron al carajo , esa es la verdad. Me cansé".