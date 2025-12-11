San Lorenzo se desangra: un pedido de licencia deja inoperativo al club, en un marco de incertidumbre total

San Lorenzo se desangra. El panorama –cada vez más complejo– para sostener a un gigante pareciera que en cualquier momento puede tocar fondo. Más allá de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y la competencia del torneo local para el año próximo, el Ciclón sigue inmerso en una crisis sin precedentes producto de una acefalía que no llega y un presidente, Marcelo Moretti, que aunque está convencido de poder encontrar soluciones y que no estarán los votos para sacarlo del club, no tiene el aval ni de la masa societaria ni de sus pares de Comisión Directiva ni prácticamente nadie del club para sostenerse, salvo un muy reducido grupo de personas, que no tienen poder de firma.

La semana empezó con un allanamiento por la causa Sur Finanzas en la sede de Avenida La Plata, que duró casi diez horas aunque José Pepe Vázquez, el “coordinador de secretaría del club” (sic), cargo que nadie sabía que tenía y que más de uno montó en cólera cuando lo vieron hablando con una autoridad pasmosa ante los medios, lo minimizó mientras la policía se llevaba algunos elementos electrónicos.

El club sigue sin resolver cuestiones operativas básicas ante la falta de secretario: una posible venta de Jhohan Romaña a Arabia, de aproximadamente 4 millones de dólares brutos, no puede ser firmada porque no hay secretario que lo haga: “Nadie se anima a firmarle nada a Moretti. Esto se resuelve con acefalía, la creación de una comisión transitoria y elecciones anticipadas”, dice alguien que estaba en el día a día del club a LA NACION. A eso, se suma lo que sucedió en la tarde-noche de este jueves: la tesorera Carina Farías (del riñón de Marcelo Moretti al inicio de la gestión) pidió licencia.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo @PabloLafourcade

En San Lorenzo se están viviendo días de muchísima incertidumbre. Lo que va a pasar dirigencialmente en 2026 es una incógnita y todas esas dudas se trasladan a las diferentes áreas del club. En el fútbol profesional hay preocupación, ya que ni siquiera hay un lugar confirmado para realizar la pretemporada. Además, las dudas también pasan por el cuerpo técnico, que todavía no sabe si podrá contar con algunos refuerzos. Todo se agrava porque actualmente ni siquiera hay un secretario para firmar ventas, compras o rescisiones de contrato.

Al no haber llamado a la reunión de Comisión Directiva por parte de Marcelo Moretti, la situación se agrava cada vez más. El mercado de pases y varias obligaciones institucionales se acercan y el club no está capacitado para resolverlas. Sin reordenar su Comisión Directiva, gobernar será una tarea imposible, sobre todo para un Moretti que está cada vez más solo puertas para adentro. Pero a esta incertidumbre se suma un capítulo más: Carina Farías, actualmente protesorera, decidió tomarse licencia “hasta que se realice la reunión de Comisión Directiva”. El club, así, queda sin firma incluso para atender necesidades básicas.

“Por medio de la presente informo, que a partir del día de la fecha, tomo uso de licencia de mis deberes y compromisos en el cargo de tesorera hasta el día en que se realice reunión de Comisión Directiva”, reza la escueta pero contundente carta entregada esta misma tarde por la dirigente.

Otros tiempos: Damián Ayude cuando asumió como DT, junto a Julio Lopardo (vicepresidente), Martín Cigna (secretario) y Carlos Sánchez (director de fútbol): hoy todo es incertidumbre Prensa San Lorenzo

Farías estaba ejerciendo las funciones de tesorera tras la renuncia a la tesorería y posterior licencia de Leandro Goroyesky, quien ocupó el cargo durante gran parte de la gestión Moretti. La protesorera era la única habilitada para firmar y autorizar pagos, medida que se tomó para evitar la total inoperatividad del club. Pero como el actual presidente pareciera estar decidido a no convocar a una reunión de Comisión Directiva, decidieron dejar de brindarle ese respaldo. “Carina quiere reunión de Comisión Directiva cuanto antes, el club no puede seguir de esta manera”, le confió alguien de su riñón a este medio luego de conocerse la noticia. Incluso, según supo LA NACION, Farías también tendría la decisión de renunciar a su cargo en la UIF, como representante del club en la Unidad de Investigación Financiera.

El que reapareció públicamente en las últimas horas, además, fue Julio Lopardo quien afirmó que “con la protesorera entendimos que debía quedarse porque sino, no se podía pagar ni la luz”, dijo en declaraciones para Equipo Desafío TV.

Cómo sigue esta historia nadie se anima a confirmarlo, pero la búsqueda de acefalía sigue estando presente, mientras Marcelo Moretti intenta seguir pensando (en soledad) en el mercado de pases para contentar a Damián Ayude y así poder armar un plantel competitivo para 2026.

Sin posibilidad de firma, el terreno pareciera allanarse para que el principal dirigente del club llame a Reunión de Comisión Directiva. Vale recordar que Moretti se hizo presente en el sorteo de la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina en el predio de AFA, en Ezeiza, hace 48 horas, intentando transmitir una normalidad que no existe. Mientras las soluciones siguen sin aparecer, el cuadro de situación empeora día tras día.