El plantel de Huracán está diezmado por el brote de coronavirus que afecta a 12 futbolistas.

Huracán vive horas delicadas en dos frentes: por un lado, el martes se confirmó un brote de coronavirus en el plantel con un total de 12 futbolistas afectados, luego de los hisopados realizados durante el entrenamiento matutino; por el otro, las elecciones, que bebían celebrarse el domingo, apuntan a ser postergadas nuevamente, a pesar de que la oposición a Alejandro Nadur pretende que se realicen.

Los testeos del Laboratorio Imat arrojaron que el arquero Rafael Ferrario y Sebastián Meza; los defensores Renato Civelli, Raúl Lozano, Agustín Minnicelli; los volantes Joaquín Vignatti, Patricio Toranzo, Matías Forlano, Federico Marín, Sebastián Ramírez; y los delanteros Norberto Briasco y Agustín Curruhinca resultaron "detectable positivo", según el comunicado del Departamento Médico del club.

Cada uno de ellos permanecerá aislado durante diez días por recomendación de los profesionales de infectología.

Norberto Briasco, uno de los futbolistas contagiados.

El plantel se prepara para el debut del miércoles 10 en los 32avos. de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de San Luis en Cutral Có y este panorama cambia los planes del entrenador Israel Damonte, quien también se sometió a los testeos junto con el resto del cuerpo técnico y médico. A pesar de que el club pretendía que el partido se postergara, la AFA mantiene la fecha original.

Las elecciones en Huracán

Por otra parte, la "Agrupación MaxHuracán", de carácter oficialista, acusó hoy al Frente Unidos Por Huracán de "desgastar y profundizar la crisis institucional". La oposición exige que haya "elecciones ya", pero la lista que encabeza Alejandro Nadur, el actual presidente, entiende que la postergación es conveniente, dado que el acto, de realizarse el próximo domingo -como estaba previsto- convocaría a un número reducido de socios y socias bajo un contexto desfavorable.

Alejandro Nadur, presidente de Huracán

El acto eleccionario se postergó en distintas oportunidades por la pandemia de coronavirus y generó denuncias cruzadas entre las listas que se presentarán.

Los comicios estaban estipulados para el 7 de febrero y la Inspección General de Justicia extendió los mandatos por 120 días.

MaxHuracán advirtió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no autorizó las elecciones y que no están dadas las condiciones por la pandemia de coronavirus, razón por la cual las elecciones corren el riesgo de ser postergadas una vez más. No obstante, el principal opositor, David Garzón, declaró en el medio partidario "Soy Quemero" que espera que esta semana se apruebe el protocolo para que el sufragio pueda llevarse a cabo.

