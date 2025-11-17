Barracas Central vs. Huracán, por el torneo Clausura en un duelo mano a mano por la clasificación

Barracas Central y Huracán se miden por la 16° fecha del torneo Clausura. El encuentro, que comenzó desde las 17, resultará decisivo, mano a mano, para la clasificación final con respecto a los playoffs y las copas internacionales. El arbitro en el remodelado estadio Claudio Tapia es Andrés Gariano y en el VAR está José Carreras.

El Guapo llegó con la intención de meterse en la Copa Sudamericana pero con bajas a este partido: Kevin Jappert padece un desgarro del recto anterior en el muslo derecho; Gonzalo Toro Morales un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y Tomás Lavezzi, un desgarro del aductor en la pierna derecha. Huracán no pudo repetir la campaña del torneo Apertura, en donde fue subcampeón luego de perder la final con Platense, pero llegó a esta última jornada con la posibilidad de clasficiarse entre los mejores ocho equipos de la Zona A.

El planteo de Rubén Insua fue el habitual: con el esquema 5-2-3, con Miño; Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insua; Miloc y Tapia; Barrios, Bruera y Ruiz.

Juan Bisanz, de Huracán, marca a Nicolás Demartini Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Huracán llegó a este partido cuestionado por sus hinchas por el rendimiento y los resultados: esperaban mucho más. Frank Kudelka eligió a los futbolistas con mejor actualidad y el mayor peso del trámite trató de asumirlo Matko Miljevic, el volante ofensivo intermitente pero que se mantiene como el más desequilibrante en la ofensiva. Con un esquema 4-2-3-1, Huracán salió a jugar con Meza; Guidara, Pereyra, Nehuén Paz y César Ibáñez; Facundo Weller y Emmanuel Ojeda; Ramírez, Miljevic y Bisanz; Luciano Giménez.

La primera chance clara del partido fue para el Globo. A los 11 minutos, un centro de Bisanz desde la izquierda al segundo palo terminó con la arremetida de Eric Ramírez y la salvada del arquero Miño. Otra aproximación la generó Miljevic, con un remate desde afuera del área que se fue desviado.

A los 19 minutos fue bien amonestado Miljevic por un braceo en la cara al lateral Barrios. En su afán por recuperar la pelota, el 10 terminó golpeando a su adversario.

El gol de Ojeda

Quebró el marcador a los 28 Emmanuel Ojeda con un derechazo que venció la resistencia de Miño: todo nació con un anticipo ofensivo muy bueno de Guidara y un buscapié que metió el lateral desde la derecha; hubo un tenue rechazo defensivo y el mediocampista central fue oportuno y eficaz.

Lo de Barracas Central ofensivamente era muy pobre, le costaba mucho generar peligro cerca del área de Meza, Apenas intentó con una proyección del carrilero izquierdo Insua que ni siquiera terminó en situación de riesgo: el centro cruzado se fue desviado sin que nadie llegue a atacarlo.

¿ERA ROJA PARA EL PERRITO? La Perla Ramírez le cometió infracción a Barrios, quien reaccionó con un manotazo.



A los 40, la primera polémica: el Perrito Barrios pudo ser expulsado en Barracas Central por un manotazo en la cara a Eric Ramírez, luego de un forcejeo mutuo para ganar el balón en una acción dividida. En la acción también vio la amarilla el delantero de Huracán. Si bien hubo reclamos desde el banco de Kudelka, para el “VAR” de LA NACION pareció que la amarilla estuvo correctamente sacada por Gariano. Enseguida vio otra amonestación un futbolista local: Bruera lo bajó de atrás a Weller.

Y en tiempo adicionado, la ¿sorpresa? El VAR, a cargo de José Carreras, convocó al árbitro Gariano para que observe en el monitor una mano de Paz tras un centro. El defensor no amplió volumen, incluso el balón primero da en el cuerpo y luego en la mano, que la tiene cerca del cuerpo. Pero Gariano dijo en altavoz: “Se ve mano del 30. Decisión penal, ¿estamos?”.

¡PENAL PARA BARRACAS CENTRAL ANTE HURACÁN! ¿QUÉ TE PARECIÓ?



Luego llegó la ¿Justicia divina? Porque el arquero Meza se lució desviándole el remate a Iván Tapia, el hijo del presidente de la AFA. La cara de Kudelka, DT del Globo, cuando el árbitro notificaba la sanción del penal fue con una sonrisa irónica, mientras se derrumbaba en una de las sillas del banco de suplentes.

¡EL MONO MEZA LE TAPÓ EL PENAL A TAPIA!



El DT Insua dispuso dos cambios para la segunda etapa: Tomás Porra y Jonathan Candia reemplazaron a Dardo Miloc y el Perrito Barrios. Enseguida, el arquero Meza volvió a ser figura al sacarle un cabezazo a quemarropa a Candia, luego de un centro desde la derecha del lateral Barrios.

A los 4 minutos, Tapia debió ser amonestado por jugada peligrosa, un puntinazo en la cara de Waller, pero Gariano sólo cobró la infracción en la puerta del área de Barracas Central.