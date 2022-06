Huracán cortó una racha de dos décadas en Santa Fe con gol de Benjamín Garré ante un Colón que se desarma día a día

SANTA FE.- Huracán también se aprovechó del tormento que para Colón es un penal. Por penales, el equipo de Julio Falcioni quedó afuera esta semana de la Copa Argentina ante Patronato, y un penal que Lucas Cháves le contuvo a Facundo Farías le privó esta noche de la igualdad ante Huracán. Ese mérito del arquero justificó –por mínimos merecimientos- la diferencia que consiguió el visitante. El 1 a 0, con gol de Benjamín Garré (el primero en el torneo), cuando comenzaba el cotejo, le permitió volver a ganar en el Cementerio de los Elefantes después de 20 años.

Para Colón, el de hoy no fue un cotejo más. El almanaque está terminando con la ilusión del hincha que pretende mantener en su equipo a varias de sus figuras que le dieron la primera estrella en su historia de 116 años. El sabalero ya no contará con gran parte de ese medio campo que fue el sostén para la Copa de la Liga en 2021.

Lo mejor del partido

Rodrigo Aliendro va a River; Federico Lértora al fútbol mexicano. Además, en las próximas horas, Leandro Burián confirmará que hace uso de la opción de salida y firma con Vélez. A ellos se suma Lucas Beltrán, que ya se entrena con River.

Solo queda Cristian Bernardi, que pese a los ofrecimientos prefirió quedarse en esta ciudad a seguir buscando nuevos objetivos. Por el compromiso de la semana próxima por la Copa Libertadores, ante Talleres en Córdoba, Julio Falcioni colocó en el terreno un equipo de emergencia. Salvo Perotti, que intentó más de lo que concretó, el resto apenas cumplió con el compromiso. Hubo demasiados errores en la contención y muchos más en la creación. Era lo que mejor tenía mano el entrenador para cumplir. Eso lo aprovechó Huracán, porque prestó atención a Farías y cortó los circuitos entre Sánchez Miño y Farioli. Cuando en el arranque encontró espacios, el equipo de Diego Dabove fue punzante, especialmente atacando por izquierda. Por allí llegó el único gol.

Candia supera en el salto a Acevedo en un ataque de Huracán Twitter @CAHuracan

Entre las improvisaciones de Colón y el ímpetu de Huracán, el visitante sacó ventaja, especialmente en la línea de volantes. En Colón, Moschión volvió a tener imprecisiones para cortar y armar, Formica sigue sin aparecer, Pierotti gana una pero pierde dos, y arriba solo Facundo Farías “entró” en partido, ya que Farioli ni se asomó al área. Poco, muy poco para inquietar a Huracán que esperó cómodo porque la diferencia la hizo desde el medio hacia adelante. Hezze se apoyó en Fáttori para cortar los circuitos del sabalero y entre Candia y Cóccaro se encargaron de complicar a los centrales, Acevedo y Novillo.

Cuando el Globo fue por izquierda encontró las ventajas de Nardelli y en una de esas ocasiones, Cristaldo asistió a Garré para marcar la diferencia. El ex Racing que supo ser dirigido por Pep Guardiola en Manchester City, se destapó en Santa Fe con un buen partido y una mejor definición. Lo que buscó Colón no fue una reacción, sino apenas un intento. Lo del equipo de Falcioni fue tan pobre que durante ese período no efectuó ningún disparo directo al arco de Chaves. En esa mediocridad, Huracán fue quien mantuvo el orden y la calma.

Muy poco cambió el juego en el complemento. Colón cambió nombres, pero no el juego. Se repitió en el ataque y no pudo lograr que Huracán se desesperara. Le sacó provecho a tantas ventajas que exhibió el local, demasiado tibio para acercarse a Chávez, falto de ideas y resolución. Para cumplir, el resultado le sirve a Huracán.