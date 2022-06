San Lorenzo: el caso Martegani, la joya del Ciclón que no jugará con Tigre pese a no estar lesionado

Agustín Martegani, la última joya del semillero de San Lorenzo, no jugará frente a Tigre por la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional. No está lesionado y sus últimos estudios médicos dieron buenos resultados. Pero el jugador está en medio de una negociación para emigrar al exterior y no quiere que esa posibilidad se trunque con una lesión. Por eso, ya le avisó al club que prefiere no arriesgarse.

“Es comprensible. Un jugador joven, cuando tiene varias ofertas del exterior, tiene un cierto temor a sufrir una lesión. Veremos qué pasa en el futuro” , dijo Rubén Darío Insúa, entrenador del Ciclón. Y añadió: “Ya tenía el alta médica, le hicieron estudios y no tenía ninguna lesión. Le hizo saber a la gente del Departamento Médico, y a través de ellos, a nosotros, que está en el medio de una negociación”, dijo el DT azulgrana. De todas maneras, una fuente cercana al vestuario de San Lorenzo imagina que el futbolista volverá a entrenarse el lunes con sus compañeros.

Martegani, entonces, estaba recuperado de la molestia muscular que le impidió jugar el martes en el estadio Madre de Ciudades ante Central Córdoba de Santiago del Estero (ganó el Ciclón 2-0). El primer club en interesarse por su pase fue Racing, aunque no hubo oferta formal. El único ofrecimiento que el club de Boedo recibió fue por parte de Hellas Verona, de la Serie A italiana: 4 millones de euros brutos. El club la descartó.

El golazo de Martegani frente a Racing

Sin embargo, y como el mercado europeo seguirá abierto hasta agosto, es posible que desde Europa mejoren la oferta por el pase. También puede llegar a las oficinas de San Lorenzo una propuesta de un gigante sudamericano, que sigue al jugador y que hasta ahora no hizo ningún ofrecimiento oficial. Martegani quiere estar listo para emigrar.

¿Quién es ese chico?

Agustín Martegani tiene 22 años, hizo inferiores en Newell’s Old Boys de Rosario y su contrato con San Lorenzo termina el último día de 2024. Según el sitio especializado en estadísticas Soccerway, el futbolista registra 27 partidos jugados (entre Copa Argentina, Copa de la Liga Profesional y torneo de primera división), con cuatro goles. Explotó en la última temporada y, luego de la venta de Andrés Herrera a River se transformó en el futbolista del Ciclón más vendible.

El futuro de Martegani cobra especial importancia por el momento tanto político como deportivo que vive el club. Mientras la comisión directiva discutirá esta semana el adelantamiento de las elecciones (Marcelo Tinelli, el presidente con mandato vigente, renunció a su cargo y lo reemplazó el primer vicepresidente, Horacio Arreceygor), la transferencia del futbolista al extranjero le inyectaría a la tesorería del club varios millones de euros, necesarios para terminar de ponerse al día con deudas de larga data.

“Se la vamos a reconocer, por supuesto. Si podemos acomodar los números y lograr buenas ventas, el primero que va a cobrar es Marcelo y otros dirigentes que también tienen dinero adentro. No es Marcelo solo ”, dijo Arreceygor en una entrevista con DirecTV Sports ante la consulta sobre qué ocurrirá con el dinero que Tinelli invirtió en el club