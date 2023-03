Huracán - San Lorenzo: empatan 1-1 con un penal de Cóccaro y un derechazo de Jalil Elías

escuchar

Huracán y San Lorenzo se miden en Parque Patricios, por la 6° fecha de la Liga Profesional de Fútbol, con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión de ESPN Premium. Los dos atraviesan un buen presente. El Globo está invicto en el torneo, con tres victorias y dos empates, mientras que el Ciclón ganó 4 de los cinco encuentros, registrando apenas una derrota ante Lanús, en el Sur.

La primera polémica no tardó en llegar. A los 15 minutos, el árbitro cobró penal para Huracán por un agarrón de Rafael Pérez a Matías Cóccaro. Pero también se observó luego en las revisiones que -primero- el delantero tenía agarrado del pantalón al central del Ciclón. El VAR, a cargo de Héctor Paletta, no llamó a Tello y e Zorro clavó un derechazo bajo (literal, el balón quedó presionando el parante), junto al palo derecho de Battalla. Tello y los demás árbitros pudieron haber entendido que la fuerza de la primera infracción no era para tener en cuenta. Si fue falta simultánea, se cobra la más grosera, aunque aquí pareció que primero fue la del delantero del Globo. Acostumbrándonos a los partidos de 100 minutos, como pide la FIFA para recuperar el tiempo perdido, le pena máxima se marcó cuatro minutos de la falta sancionada.

El gol de Cóccaro para el 1-0

En el clásico dominan los pelotazos. De un lado y del otro. Lo mejor que tienen las delanteras de ambos equipos es el forcejeo que generan en los duelos individuales: Vombergar y Bareiro de un lado; Cordero y Cóccaro del otro. Pero por momentos abusaron del recurso.

Sin embargo, por esa vía llegó la acción del penal. El noveno envío largo del clásico finalizó en la falta que rompió el cero.

El plan de Dabove fue sostener el dibujo táctico 4-4-2 de los últimos partidos, con Matías Gómez (de 19 años) en lugar de Gudiño como volante por la derecha y con Jonás Acevedo por la izquierda. En el centro, el corazón del equipo: el doble 5 compuesto por Fattori y Hezze. Arriba, Cordero y Cóccaro contra el mundo, contra la línea de cinco que dispuso Insua.

Cóccaro y el festejo colgado del alambrado tras el 1-0 de Huracán ante San Lorenzo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Lo de San Lorenzo fue más cauteloso que en otros encuentros. Esta vez el planteo de Rubén Insua estuvo más cerca de un 5-4-1 del 3-4-3 que él siempre defiende. Esta vez los carrileros Gonzalo Luján (por la derecha) y Malcom Braida (por la izquierda), estuvieron casi alineados con los tres centrales Gattoni, Pérez y Gastón Hernández. El equipo esperó bastante retrasado en su campo y luego intentó con salidas largas: más pelotazos.

Y en el momento de mayor confusión, cuando el Ciclón no podía generar una acción elaborada, Jalil Elías encontró el premio a la búsqueda del juego asociado. ¿Por qué? El volante central intentó una pared con Braida, no prosperó del todo clara por la férrea marca del local, pero a ese infortunio le dio un destino positivo: remate desde afuera del área para que el balón ingrese junto al palo derecho de Chaves.

LA NACION