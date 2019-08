Una oferta millonaria del Mónaco para Icardi Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2019 • 10:24

El futuro de Mauro Icardi sigue siendo una incógnita. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un supuesto nuevo interesado en contratarlo: Mónaco. La cadena de televisión italiana RAI anunció que el club monegasco y el Inter de Milán, club al que pertenece el delantero, llegaron a un acuerdo por 60.000.000 de euros por el traspaso y una ficha para el argentino de doce millones de euros netos por temporada. Esta cantidad supera ampliamente lo que ofrecería Napoli al atacante, que se quedaba en los siete millones de euros por año.

Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista podría emigrar a Francia Fuente: Archivo - Crédito: AP

De todos modos, no hubo anuncios oficiales al respecto. Y Wanda Nara, esposa y representante de Icardi, desmintió la información. "Mauro no va a ir a Mónaco", dijo Wanda, según TyC Sports. La idea inicial del atacante era pasar a Juventus, pero finalmente el club turinés no avanzó en las negociaciones.

Aurelio De Laurentiis, presidente de Napoli, no se resigna a perder la chance de sumar al argentino e insiste en poder seducirlo. Sin embargo, hay indicios que marcan que Icardi no está convencido de emigrar al sur italiano y preferiría otro sitio. Napoli hasta podría incluir en la negociación al delantero polaco Arkadiusz Milik.

Icardi podría continuar su carrera en Mónaco Fuente: AFP

De concretarse la transferencia a Mónaco, Icardi tendrá una compleja tarea: colaborar para que el equipo levante el nivel. Mónaco tuvo un pésimo arranque de temporada en Francia, perdieron por el mismo resultado (3-0) ante Lyon y Metz. "Todo está atado a la voluntad de Icardi, que siempre está esperando a la Juventus", publicó La Gazzetta dello Sport. En las próximas horas debería haber una definición de esta suerte de novela que sigue sumando capítulos e incertidumbre. Mientras tanto, el delantero sigue sin competir.