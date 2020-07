Un homenaje reciente, cuando Nacho todavía jugaba en River... y marcó un gol en Rosario Crédito: Marcelo Manera

Newell's Old Boys oficializó en el primer minuto de julio lo que era presentará un secreto a voces: el regreso del delantero Ignacio Scocco. El ídolo, que finalizó su contrato con River, quedó libre y a los 35 años comenzará su cuarto ciclo en el equipo rosarino, con un vínculo contractual por un año y medio hasta diciembre de 2021, con opción a renovar por uno más.

La presentación de Nacho Scocco se realizará en las próximas horas a través de una videoconferencia, ya que el jugador cumple el distanciamiento social en su pueblo natal, Hughes. "A Scocco no lo podemos presentar en el club porque está cumpliendo la cuarentena, así que estamos viendo para organizar la presentación por videoconferencia", anticipó un dirigente.

"Con Scocco estaba todo acordado, pero no lo presentamos antes porque él tenía contrato con River hasta el 30 de junio, con una cláusula que incluye los derechos de imagen. Entonces, no quisimos correr ningún riesgo y dimos todos los pasos como corresponde", amplió sobre la demora en la comunicación oficial del traspaso.

Scocco, que cumplió 35 años el 29 de mayo pasado, estaba en los planes de Marcelo Gallardo para seguir en River, pero eligió regresar a Newell's, el club en el que hizo las divisiones inferiores, debutó en primera división y cosechó el título del Torneo Clausura 2004, dirigido técnicamente por Américo Gallego, y el del Torneo Final 2013, con Gerardo Martino como conductor.

El delantero anunció hace tres semanas que no iba a renovar su contrato con el club millonario, a tres años de su llegada, y en medio de la cuarentena por el coronavirus agradeció a quienes lo acompañaron en su travesía por River, donde forjó un camino que incluyó 38 goles, 90 partidos, cinco títulos, dos golazos a Boca y millones de sonrisas y gargantas rojas. Fue amor a primera vista.

"Quería despedirme de todo el mundo River. Esta es la mejor forma que encontré dentro de las posibilidades que tenemos, aunque hubiera preferido que sea de otra manera, dentro de una cancha. Quería agradecerle a todo el Mundo River, a todo lo que representa River, empezando por mis actuales compañeros y todos los que tuve en estos tres años maravillosos, en los cuales he pasado momentos muy lindos. Por todo lo que me enseñaron en el día a día y todos los mensajes que recibí después de haber tomado esta decisión. Es un orgullo y fue muy emocionante. Tanto mis compañeros como el cuerpo técnico, dirigentes e hinchas, siempre me apoyaron. Eso va a estar siempre presente en mi cabeza", destacó Scocco en un emotivo video.