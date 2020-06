Ignacio Scocco no renovó contrato con River y su despedida fue a través de un video Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

10 de junio de 2020 • 18:55

Horas después de haber acordado sumarse a Newell's, para encarar su tercer ciclo en el equipo rosarino, Ignacio Scocco se sentó frente a una cámara y, a través de las redes sociales, entregó su mensaje de despedida al Mundo River.

El delantero no renovó su contrato con el club millonario, a tres años de su llegada, y en medio de la cuarentena por el coronavirus le quiso agradecer a quienes lo acompañaron en su travesía por el club, donde forjó un camino que incluyó 38 goles, 90 partidos, cinco títulos, dos golazos a Boca y millones de sonrisas y gargantas rojas. Fue amor a primera vista.

"Por medio de un video, quería despedirme de todo el mundo River. Esta es la mejor forma que encontré dentro de las posibilidades que tenemos, aunque hubiera preferido que sea de otra manera, dentro de una cancha", comienza diciendo Nacho, que el 29 de mayo pasado cumplió los 35 años.

"Quería agradecerle a todo el Mundo River, a todo lo que representa River, empezando por mis actuales compañeros y todos los que tuve en estos tres años maravillosos, en los cuales he pasado momentos muy lindos. Por todo lo que me enseñaron en el día a día y todos los mensajes que recibí después de haber tomado esta decisión. Es un orgullo y fue muy emocionante", describe.

Además, Scocco enfatizó su "agradecimiento también a todo el cuerpo técnico por lo que me dio, por confiar en mí, por todas las posibilidades que me brindaron desde que llegué. A todos los colaboradores del club, generalmente difícil nombrar uno por uno, y a toda la gente que rodea a River. A todos los dirigentes, porque es difícil tener la humildad y sencillez que tienen ellos para manejar un club tan grande. Siempre estuvieron presentes, apoyándome y bancándome en momentos muy difíciles. Tanto mis compañeros como el cuerpo técnico, dirigentes e hinchas, siempre me apoyaron. Eso va a estar siempre presente en mi cabeza".

Ignacio Scocco se despidió de River sin poder ver a los hinchas frente a frente Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Por último, le entregó su corazón "a todos los hinchas por hacerme sentir uno más desde el primer minuto que me puse la camiseta de River. Eso me facilito mucho a la hora de agarrar confianza y poder rendir dentro de la cancha. Me hicieron sentir como si hubiese jugado toda la vida en River. De eso voy a estar agradecido eternamente. Por todas las muestras de cariño que me brindaron y me empezaron a transmitir desde ayer (por el martes). Espero que entiendan mi decisión. Les mando un abrazo muy grande a todos. Nos estaremos viendo".