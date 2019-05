Fuente: AP

PORTO (Reuters).- El arquero español del Porto Iker Casillas dejó el hospital después de sufrir un ataque al corazón en un entrenamiento la semana pasada. El español, de 37 años, agradeció a los médicos que lo atendieron en un hospital de la ciudad de Porto y a las miles de personas que le desearon una pronta recuperación.

"Tengo que estar agradecido porque tuve mucha suerte", dijo Casillas a periodistas. "Quiero agradecer a muchas personas, me hicieron sentir amado".

Casillas jugó 725 partidos para Real Madrid, con el que ganó tres ediciones de la Liga de Campeones y cinco títulos de La Liga. El arquero, que se unió al Porto en 2015, también se coronó campeón del mundo con su selección en Sudáfrica 2010. El arquero dijo además no estar seguro de si continuará su carrera como jugador. "Tendré que esperar un par de semanas o un par de meses, la verdad es que no me importa (cuánto tiempo)", sostuvo Casillas. "No sé qué sucederá en el futuro, pero lo más importante es estar aquí y poder hablar", añadió.