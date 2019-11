Impactante: la lesión de André Gomes que estremeció a la Premier League

Terrible: la imagen de Gomes con el tobillo dislocado tras la entrada de Son Fuente: Reuters - Crédito: Andrew Yates

André Gomes tuvo una experiencia frustrante en Barcelona, sintió que no se podía realizar como futbolista, agobiado por la responsabilidad de responder a las expectativas que se habían creado sobre él. En marzo de 2018, en una entrevista con la revista Panenka, reconoció: "A veces tengo miedo de salir a la calle porque la gente me mira. No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer. Quizá la palabra no sea la más correcta, pero se volvió un poco un infierno, porque empecé a tener más presión".

A los tres meses, en junio de 2018, fue en préstamo a Everton, que a mediados de este año compró su pase en 25 millones de euros, diez menos de los que había pagado Barcelona cuando lo contrató desde Valencia. En este temporada disputó siete de las 11 fechas de la Premier League, hasta la grave lesión en el tobillo derecho de este domingo que lo tendrá un largo tiempo fuera de las canchas.

La lesión tuvo el dramatismo del que nadie queda al margen. Ni la víctima, tendida en el piso gritando del dolor, ni el resto de los jugadores de Everton y Tottenham, consternados al ver el tobillo dislocado de la pierna. Una imagen escalofriante. Fue tal la magnitud de la lesión que la televisión inglesa no repitió la entrada del coreano Son, uno de los más abatidos y compungidos al ver lo que había provocado en su colega. En medio del llanto, Son fue expulsado. Las lágrimas también brotaron en el entrenador de Everton, Marco Silva, mientras al lateral de Tottenham Serge Aurier se ponía rezar. Todos los jugadores del equipo de Liverpool se acercaron a consolar a Gomes mientras era subido y retirado en una camilla.

Luego del partido que finalizó 1 a 1, Mauricio Pochettino, director técnico de Tottenham, expresó: "Lo sentimos mucho, fue realmente una situación muy dura, de mucha mala suerte por cómo Gomes cayó en la jugada. Estamos devastados por su lesión, le enviamos nuestros mejores deseos". Gomes fue trasladado a un hospítal, seguramente será operado, sin que fuera precisado el tiempo de recuperación.

Por su intensidad y dinámica, en el fútbol inglés son frecuentes las lesiones que causan un gran impacto visual. Aunque no respondió a un contacto físico, sino a la mala fortuna en la caída, una de las últimas fue la del arquero de Tottenham Hugo Lloris.

