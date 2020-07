"Impresionante": Óscar Córdoba destacó un recibimiento de la hinchada de River

River recibe a su equipo en la final de la Copa Libertadores 96 Crédito: Crédito: Captura video

El exarquero e ídolo de Boca Juniors, Óscar Córdoba destacó el recibimiento que la hinchada de River Plate le dedicó a su equipo en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de 1996.

Córdoba, por ese entonces jugador del América de Cali , rival del conjunto millonario esa noche, confesó que fue una de las mejores salidas que vivió como futbolista. Además, calificó a aquella derrota como la más dolorosa de su vida.

"Nosotros veníamos con la diferencia de un gol. No era mucho para una final de Copa Libertadores. Lo que no nos imaginábamos era que nos íbamos a encontrar con una salida tan impresionante" , recordó en una entrevista concedida a Líbero , de TyC Sports .

Y dijo: "Mira que yo ya había tenido varios eventos. Pero esa salida fue impresionante". Al mismo tiempo, reconoció que le faltó un poco más de viveza ya que no le pidió al árbitro que, antes de iniciado el partido, retirara los papelitos que habían quedado en su área. Según contó, por ese motivo, en el primer gol "no vimos a (Hernán) Crespo convirtiendo en el segundo palo".

Finalmente, narró que la victoria más reconfortante de su carrera, fue la final de Copa Libertadores 2000, ante Palmeiras, porque fue una suerte de reivindicación del error cometido en el segundo gol de River en 1996. En este, Córdoba fue corresponsable del tanto tras salir inadecuadamente del área. "En ocasiones, la vida no te da segundas oportunidades. Era como decirme: no soy tan burro como pensé.

El mejor partido de Riquelme

En otro sentido, eligió al partido de la Copa Intercontinental 2001 como la actuación más destacada que le vio a Juan Román Riquelme con la camiseta xeneize. "Verdaderamente, la rompió descocada. Fue contra el Bayern Múnich. Nosotros nos quedamos sin el Chelo (Delgado) y él empezó a manejar el partido".

Sobre su desempeño en ese partido, admitió que se equivocó al salir a "descolgar el centro". "Hoy, pudo haber sido revisado por el VAR y me salvaban", dijo entre risas.

Un detalle desconocido de la final contra Real Madrid

Luego de salir en el primer tiempo con un buzo de colores negro, gris y blanco, a pedido de sus compañeros, el golero cafetero se lo cambió por el amarillo negro y gris con el que había sido figura ante Palmeiras en la final de la Libertadores de ese año. Es por eso que no quiso intercambiar remeras con sus rivales. " Mi camiseta es la mía. Vale mucho para cambiarla por una camisa del Real Madrid, que no me calienta".

Por último, en relación a aquel encuentro, el mundialista en Estados Unidos 1994 explicó la clave del triunfo: "Salimos con el cuchillo entre los dientes a descuartizarlos en los primeros 10 o 15 minutos. No íbamos con la intención de pedirles autógrafos ".

Su "rivalidad" con José Luis Chilavert

" Chila estaba por encima mío desde mucho antes de mi llega a Boca. Creo que Chila siempre me miró para abajo. Fue uno de los mejores del fútbol argentino, el mejor del continente y uno de los mejores del mundo".

La anécdota con Mauricio Macri

"Se estaban adelantando mucho las negociaciones de Boca con Chilavert. Entonces entra Mauricio (Macri), eran como las tres de la tarde. Su camiseta Lacoste, buzito Lacoste, zapatos sucios de ladrillo de jugar tenis (creo que venía de una de sus quintas), y llegó y le preguntó a (José) Cirilo: ' Che ¿firmó el colombiano, o lo traemos a Chilavert '? No me iba a perder la oportunidad".