El regalo con el que Mario Pergolini sorprendió a Rosalía

La cantante española Rosalía revolucionó la Argentina. Desde su llegada al país, cientos de fans están pendientes de cada paso que da en medio de su promoción de su álbum Lux, su más nuevo lanzamiento. Por tal motivo, este viernes visito el piso de Luzu TV y, por la tarde, realizó una entrevista en el programa televisivo Otro Día Perdido (eltrece). Fue ahí que su conductor, Mario Pergolini, la sorprendió con un regalo muy especial.

Rosalía eligió muy bien a qué programas asistir para participar de entrevistas, por lo que fueron unos pocos los afortunados que tuvieron la suerte de compartir tiempo con una de las artistas del momento, entre ellos Nicolás Occhiato y Mario Pergolini. Además, antes de dar notas, se la pudo ver disfrutar de un evento musicale en el estadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito.

Fue precisamente durante la grabación de su mano a mano con Pergolini cuando, gracias a que una de las personas de la tribuna grabó un momento clave, se conoció el particular obsequio que el conductor le entregó a la española: en lo que parece ser el final del programa, recibió una camiseta de Boca Juniors de manos de periodista y exdirigente del club. Pero eso no es todo, ya que la artista decidió ponérsela delante de los presentes, gesto que eloqueció a todos los fanáticos del club de la Ribera.

Rosalía sonrió al ponerse la camiseta de Boca X (@EspiandoOfIcial)

Al retirarse de los estudios de eltrece, la cantante salió por la ventana del auto que la transportaba para saludar a los fans que se habían acercado y allí también se pudo observar que ella seguía con la camiseta puesta. Sin embargo, hubo un detalle que hasta el momento genera dudas y no tiene respuesta: si en la parte trasera tiene su nombre o es una versión tradicional de hincha.

Rosalía saludó a sus fans con la camiseta de Boca puesta

Lo cierto es que Rosalía no es la única famosa internacional que vibró con los colores Xeneizes este último tiempo. Durante noviembre, un sinfín de famosos pasaron por La Bombonera y se llevaron su propia camiseta, como es el caso de Dua Lipa en el Superclásico, el actor Johnny Depp en el partido frente a Tigre y el músico Noel Gallagher; este último en una visita en la previa a sus shows con Oasis en el estadio de River Plate.

Todos los famosos internacionales que se vincularon a Boca en noviembre X (@AnaIyticsCABJ)

Rosalía reveló que también le gusta River

Luego de visitar el programa de Mario Pergolini, Rosalía visitó el streaming del influencer Momo y compartió espacio con el cantante Trueno, reconocido hincha de Boca.

Mientras hablaban sobre el regalo de Pergolini, la artista los dejó sin palabras al preguntarles si también podía ser de River. “¿Y qué pasa con el River? ¿Y no puedo ser de los dos? ¡¿De los tres?! Yo a lo mejor soy un poco de los tres...”, expresó la española.

Rosalía quiere ser hincha de Boca y de River al mismo tiempo

Con estas palabras, Rosalía dejó en evidencia que ya tenía un conocimiento previo por el Millonario, y no solo eso, sino que se sentía atraída por los colores de River.

Cuándo se estrena la entrevista de Rosalía con Mario Pergolini

Según informó eltrece en su sitio web, la visita de Rosalía a Otro Día Perdido y el mano a mano con Mario Pergolini se podrá ver este viernes 28 de noviembre a las 22:30.