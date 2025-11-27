Ver Boca vs. River de Reserva online: cómo seguir la semifinal de la Copa Proyección

Este jueves, desde las 20, River y Boca se enfrentan en el marco de una de las semifinales del Torneo Proyección 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Manuel Prieto, se disputa en el predio Mauricio Macri que el xeneize posee en la localidad bonaerense de Ezeiza, y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma LPF Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

Para meterse en la instancia de los cuatro mejores, el combinado de la Ribera dejó en el camino a Instituto de Córdoba por penales tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. El Millonario, por su parte, avanzó de ronda tras derrotar a Huracán por 2 a 1 con un doblete de Agustín Ruberto. El ganador de este cruce jugará la final ante el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 6 de septiembre de este año, en la fecha 8 del Clausura en curso: empataron 1 a 1. Previamente, el 21 de mayo de este año, se enfrentaron en River Camp y la victoria quedó en manos del local por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Bautista Dadín y Joaquín Freitas (Leonel Flores descontó para Boca). El xeneize no se impone en el Superclásico de juveniles desde septiembre de 2022, con un saldo de cuatro caídas y tres empates desde entonces.

Boca vs. River: cómo ver online

El Superclásico está programado para este jueves a las 20 en el predio Mauricio Macri que el xeneize posee en la localidad de Ezeiza, en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de LPF Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto, con estadísticas actualizadas al instante, en canchallena.com.

LPF Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con una ínfima ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.92 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.80.