Independiente: con 12.300 nuevos socios y récord de abonados, se ilusiona con llenar la cancha ante Platense

El fútbol es, por encima de todo, una pasión ilimitada, casi irracional. Existen abundantes testimonios al respecto repartidos por el mundo y uno de ellos se está instalando en la vereda roja de Avellaneda. Bastó la obtención de un título en un torneo de verano sin demasiado brillo y, sobre todo, un triunfo tan dificultoso como celebrado en la primera fecha de la Liga Profesional, para acelerar en Independiente una efervescencia inesperada. Incluso también exagerada, pero comprensible si se miran los padecimientos de tiempos recientes.

Maltratado y peor administrado desde fines del siglo pasado, el Rey de Copas arrastra un par de décadas con muchas más frustraciones que alegrías. Sobre sus espaldas carga un cuantioso pasivo económico, atraviesa el período más largo de su historia sin títulos locales (el último fue en 2002) y para afrontar el reto de empezar a remontar la cuesta apenas se ha nutrido de promesas muy jóvenes -varias de ellas, tan desconocidas como un director técnico que debuta en la máxima categoría- y de veteranos que apuran sus últimos cartuchos en la élite. Pero sin embargo…

Independiente empezó el torneo ganándole a Talleres en Córdoba por 1-0 Twitter

“Desde su inauguración, el nuevo estadio se llenó muy pocas veces: las finales de las Sudamericanas 2010 y 2017 y algunos clásicos contra Racing. No mucho más. Pero no es descabellado pensar que haya que agregar a la lista el partido del domingo contra Platense”, aseguran desde la intimidad del club quienes siguen el día a día de las cifras. De lograrlo en pleno mes de febrero, por la segunda fecha de un torneo local y ante un rival que no es de los más taquilleros sería un modo de confirmar las ansias de los simpatizantes por dar vuelta las páginas más oscuras de la riquísima historia de manera definitiva.

Este miércoles y de manera online se pusieron a disposición de los socios 18.000 bonos para asegurarse un lugar en las tribunas populares y se agotaron en una hora y media, prolongando el apoyo que recibió el equipo en el estreno ante Talleres, donde el color rojo tiñó una de las cabeceras del estadio Kempes.

El número guarda una correlación directa con lo sucedido a partir de los primeros días de enero con las campañas para incorporar nuevos asociados y abonados. En menos de un mes, 12.300 personas ingresaron a los registros de la entidad -alrededor de 1.500 en los días posteriores a la victoria en la Docta-, para alcanzar un total de 115.000, de los cuales 85.000 son socios activos. En tanto que los flamantes abonados son 5.500, que sumados a los 6.300 ya existentes llegan casi a los 12.000, pulverizando el récord de 9.700 que permanecía desde los meses siguientes a la conquista de la Copa Sudamericana 2017.

Leandro Stillitano, al mando del entrenamiento de Independiente Twitter

“Esperaba que hubiera mucha gente pero me impactó ver tan llena la tribuna visitante”, confesó el entrenador Leandro Stillitano luego del encuentro frente a Talleres. “Solo tenemos palabras de agradecimiento para los hinchas por el apoyo que le están dando al club”, señaló el presidente Fabián Doman cuando se cerró la conscripción de socios. No es para menos. Las cuotas de los nuevos integrantes de la familia roja significan el ingreso mensual de unos 43 millones de pesos en las arcas de una institución que, según indicaron los nuevos dirigentes en su informe de noviembre pasado, tenía un déficit operativo mensual de 102 millones.

Para seguir achicando esa brecha (hace unos días el secretario general Daniel Seoane aseguró que el desfase ya se había reducido en un 50 por ciento, aunque no hubo confirmación oficial al respecto), el próximo lunes se pondrá en marcha un plan para que los 18.000 socios morosos que deben a partir de 3 mensualidades puedan ponerse al día con sus pagos. “La prioridad económica en este semestre es abonar los 5,7 millones de dólares al América de México y así levantar la inhibición pensando en el mercado de junio, y la cuota de cada socio es el principal ingreso del club”, subraya Doman.

La ilusión de completar el domingo la capacidad del Bochini -42.000 personas- es el siguiente paso hacia la anhelada resurrección, y se basa en números concretos. A las 18.000 populares ya agotadas hay que añadir los 12.000 abonados, los 1.300 ocupantes de palcos ya vendidos, las 600 localidades de la tribuna exclusiva para mujeres, las 350 del sector para discapacitados y las 400 de protocolo. La confianza para que las poco más de 10.000 plateas remanentes vuelen tan rápido como sucedió con las populares es absoluta.

Las obligaciones bajarán entonces al campo de juego y será una excelente oportunidad para comprobar la capacidad del equipo para responder a semejante expectativa.

Ante el Calamar no estará el capitán Iván Marcone, expulsado en la jornada inaugural -el pibe Kevin Gómez, llegado de Quilmes en este mercado y uno de los que dejó mejores sensaciones durante el triangular jugado en San Juan parece tener todas las fichas para reemplazarlo- y Patricio Ostachuk será el sustituto del lesionado Luciano Gómez en el ala derecha de la defensa. Los demás serán los mismos que ganaron en Córdoba, los responsables de generar en el sufrido hincha de Independiente un fervor ausente desde hace demasiado tiempo en la porción roja de Avellaneda.

