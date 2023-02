Lionel Messi: las chances de jugar el próximo Mundial, lo que pensó en la atajada de Dibu Martínez en la final y qué habló con Kylian Mbappé después de Qatar 2022

escuchar

Un día después del triunfo logrado por Paris Saint-Germain por la Liga de Francia ante Montpellier por 3-1, en el que convirtió un gol, Lionel Messi dejó una serie de frases destacadas vinculadas a lo profesional y a lo personal. Desde su idea de por qué cree que “todos querían que levantara la Copa del Mundo” o la importancia que tuvo Lionel Scaloni en la consagración soñada hasta la cantidad de veces que cantan sus hijos cada día en su casa el tema “Muchachos”, que acompañó al seleccionado en el Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista en París con el diario Olé, el rosarino dejó nuevamente al descubierto sus sensaciones y sentimientos después de haber conseguido el título 42 de su carrera y dar, al fin, la vuelta olímpica en un Mundial en el que el seleccionado nacional conquistó su tercera estrella. “Por edad me parece que es difícil que llegue al próximo. Me encanta jugar y mientras esté bien físicamente voy a seguir, pero veo lejos el próximo Mundial. No me adelanto porque por edad y tiempo es difícil. Tengo que ver para dónde va mi carrera y qué voy a hacer”, sostuvo, respecto a la posibilidad de estar en el torneo que tendrá tres sedes en tres años: Estados Unidos, Canadá y México. Las puertas no están cerradas: “Un ratito más me voy a quedar, hay que disfrutar de esto”.

En otra nota intimista, como la que compartió días pasados Andy Kusnetzoff en su programa de radio en Urbana Play, el futbolista confesó que había “deseado muchísimo” esa Copa que cuando subió a la premiación terminó besándola antes de recibirla. “No la había visto, no lo tenía planeado”. Tampoco planeaba tomarse una foto junto a ella al despertarse al día siguiente. “No sé por qué había quedado en mi habitación y apareció Rodrigo (De Paul) y sacó la foto él”, reveló Lionel.

Messi durmiendo en su habitación tras la final de Qatar 2022, con la copa.

El recuerdo de Qatar 2022 está muy fresco. “Si bien estábamos confiados en lo que podíamos hacer, tras empezar perdiendo (con Arabia Saudita) había un poco de cagazo porque sabíamos que si perdíamos nos quedábamos sin chance. Ahí surgió la fortaleza del grupo. [Con México] Fue uno de los peores partidos nuestros por lo que nos estábamos jugando. En el entretiempo (0-0), hablamos y sabíamos que era difícil salir de eso, pero teníamos que salir a jugar como lo veníamos haciendo y con tranquilidad y paciencia lo íbamos a ganar”, recordó. “La ansiedad nos comía, jugábamos acelerados”, agregó.

No obstante, “había una confianza bárbara; el golpe de Arabia tal vez nos hizo bien, porque había un exceso de confianza... Nos hizo que estemos más alerta, que nos demos cuenta lo que estábamos jugando. Hoy, mirando para atrás, nos vino bien el golpe contra Arabia”, apuntó a Olé.

Y el final, con la coronación, generó todo tipo de sensaciones. “La atajada del Dibu (a Kolo Muani casi sobre la hora) fue tan rápida que en el momento no sé si llegué a sufrirla. Después, cuando vi los videos, la sufrí más ahí, porque encima fue una jugada rápida que enseguida tuvimos la chance nosotros con Lautaro”, confió. Fue un desenlace vibrante, que desembocó en los penales.

La atajada de Emiliano "Dibu" Martínez a Kolo Muani sobre el final del partido que Messi sufrió más al ver los videos que en la cancha. Robert Michael - dpa

Ya con la copa se vive diferente. “Fue todo muy increíble, yo estaba relajado en lo personal y las cosas se iban dando sin querer. Alguna vez dije que estaba seguro que Dios me iba a regalar un Mundial y no sé por qué lo sentía muy fuerte, y el momento que eligió fue éste, casi al final, y es una locura. Si hubiese pasado antes hubiera estado buenísimo también, pero después te queda toda la carrera”, sostuvo.

¿Qué fue lo que motivó ese “Andá pa’llá, bobo” al neerlandés Wout Weghorst que se maximizó rápidamente al convertirse en emoji, en remeras, en tatuajes y llegó a los ringtones de los teléfonos? “Ahora me cargan con eso los chicos, que lo tiran en casa cuando se pelean o discuten en joda entre ellos. Fue un momento de calentura, por lo que se habló antes del partido, durante y como terminó. Fue una reacción natural, que salió así y quedó, no me gusta verme de esa manera y no esperaba que se haga viral”, señaló. Y recordó que el Topo Gigio al DT Louis Van Gaal luego de su gol “me salió ahí, no me gustó lo que había hablado antes del partido; un compañero me lo había mostrado y la verdad que me molestó, me molestó porque nunca le falto el respeto a nadie”.

Lionel Messi marcó un gol ante Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022 y fue a dedicárselo a Louis Van Gaal, el DT neerlandés. Aníbal Greco - La Nación

“Tengo todo lo que utilicé en la final en el predio de Ezeiza. Me guardé todo lo que usé y cuando vaya en marzo me lo voy a llevar para Barcelona. Lo que me no acuerdo es si cambié los botines, pero me lo guardaron Marito (el histórico utilero) y Juan Cruz, ellos me guardan todo siempre”, aseguró. Tiene destino de museo.

Con su compañero Kilyan Mbappé, después de haberlo derrotado en la final frente a Francia en Qatar, el tema del Mundial prácticamente no se ha tocado. “Fue lindo el recibimiento que me hicieron en PSG, pero me da vergüenza ser el centro. Es lindo, pero es algo incómodo... Hablamos muy por arriba del partido, nada más. Es difícil sacar el tema. Yo estuve del otro lado antes y yo no quería saber nada que se hable de eso, de lo que había pasado”, dijo, en relación a las finales perdidas. “Hablamos de los festejos, de cómo se había vivido en la Argentina en esos días que yo había estado de vacaciones y los festejos que habíamos tenido”, detalló.

Lionel Messi y Kylian Mbappe comparten equipo, el PSG, pero del Mundial de Qatar 2022 y de la final con Francia casi no se habla. Thibault Camus - AP

Sobre Scaloni, dejó su sentencia. “Ojalá termine de firmar y siga. Es una persona muy importante para la selección, para todo este grupo y para el proceso. Sería espectacular que siga. Esto es fútbol y si en la próxima Copa América nos va mal, le van a volver a pegar. Desde que terminó el Mundial no hablamos más, cada uno se fue de vacaciones y a la suya... Estamos agradecido por lo que hizo y él sabe que todos queremos que siga. Pero no es sólo el contrato. Está lo humano, lo familiar... Es una decisión muy personal”.

Y destacó lo que más le sorprendió del DT: “La manera de preparar los partidos, porque si bien nosotros siempre éramos protagonistas y era el rival el que nos estudiaba a nosotros, siempre teníamos un pequeño matiz en cada partido que hacía que presionemos mejor y que pudiéramos tener rápido la pelota. Los siete partidos los preparó de una manera fenomenal, que en cada momento sabíamos lo que teníamos que hacer con y sin pelota y eso para un jugador es fundamental”.

Lionel Messi y Lionel Scaloni tienen una relación muy cercana, pero no volvieron a hablarse luego del Mundial de Qatar 2022; Leo espera la renovación del DT. Robert Michael - dpa

Además, reveló cómo los hijos vivieron y disfrutaron el Mundial y la consagración. Y hasta hoy, “cantan la canción de Muchaaaaachos todo el día en casa. A mí me gusta más la versión original que la que se cantaba después de ganar el título”.

¿En México 1986 se ganó sólo por Maradona y en Qatar 2022 sólo por Messi? “Más de una vez dije que sin un equipo nadie gana nada solo y quedó demostrado en esta selección. Los 11, los 26 que jugaban, siempre tuvieron un rendimiento increíble, incluso jugadores que no habían tenido la oportunidad y que tuvieron que jugar y estar en el equipo por diferentes motivos y rindieron como nadie se lo esperaba como Enzo (Fernández), Alexis (Mac Allister) o Julián (Álvarez), que fueron fundamentales. Sabíamos que éramos fuertísimos y que juegue quién juegue no se iba a notar o iba a mejorar el rendimiento del equipo. El equipo de Argentina ganó este Mundial y no por mí”, sentenció.

LA NACION