Independiente del Valle venció por 1-0 a Mushuc Runa como local en la Copa Sudamericana

Independiente del Valle venció por 1-0 a Mushuc Runa como local, en un partido de la jornada 10 de la Copa Sudamericana. El gol fue marcado por Claudio Spinelli, a los 19 minutos.

