Independiente: elección postergada, deudas e incertidumbre por Julio Falcioni y varios jugadores

Finalmente, y salvo que los guionistas de esta serie sorprendan con un nuevo volantazo, no habrá elecciones en Independiente el próximo domingo. La Sala 3 de la Cámara Civil de Lomas de Zamora ordenó la postergación “hasta tanto se resuelva la pretensión de amparo”, respondiendo a la demanda presentada por Cristian Ritondo, que es candidato a representante de los socios en la lista del frente Unidad Independiente que lidera Fabián Doman.

El fallo, inapelable ante la Suprema Corte bonaerense, no indica plazos para se fije una nueva fecha para los comicios, y aunque no lo dice expresamente, todas las partes implicadas dan por hecho que la comisión directiva que preside Hugo Moyano –se presenta para una segunda reelección– verá prorrogado su mandato hasta que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión. Es decir, determine si la Agrupación Independiente Tradicional, bajo suyo sello legal presenta su candidatura el popular periodista, cumple o no con todos los requisitos necesarios para participar del acto electoral.

El único camino para que los socios del Rojo puedan votar el domingo sería un acuerdo entre las partes que dé marcha atrás con todo lo actuado hasta ahora. Podría darse en la audiencia conciliatoria prevista para esta tarde, aunque al cierre de esta edición nadie tenía seguridad de que tal reunión se llevara efectivamente a cabo.

“Por fin sonó un tiro para el lado de la Justicia”, dijo para LA NACION un aliviado Doman, que confesó que en la noche del martes pensó que no iba a haber ningún tipo de resolución antes de que el domingo se habilitaran las urnas: “Hasta nueve jueces se habían excusado. Era una situación de negación de justicia. Por suerte, esta cámara emitió dictamen e impidió que se produjera un daño que hubiese sido irreparable”.

Hace unos días Independiente celebraba el cambio de nombre del estadio en homenaje a su ídolo Ricardo Bochini; poco duró la alegría y el club ya está inmerso en su dinámica usual de problemas. Prensa Independiente

El actual capítulo de la crisis institucional que vive Independiente comenzó cuando la Junta Electoral, compuesta por cuatro integrantes que responden al titular de la entidad, objetó en primera instancia parte de la documentación presentada por Independiente Tradicional. Cuarenta y ocho horas más tarde, y pese a la entrega de comprobantes que intentaron cumplir con las condiciones solicitadas, la Junta ratificó su postura, lo que motivó el pedido de amparo.

“Hoy se mató a una generación de futuros dirigentes. Todos nuestros hijos, que ven lo mal que la pasamos y con la incertidumbre que atravesamos este proceso, tienen muy claro que no quieren algo así para sus vidas”, apuntó, de manera categórica, Claudio Rudecindo, líder de la tercera lista que se disponía a participar en los comicios. Gente de Independiente, su agrupación, emitió un comunicado donde dice “celebrar la actuación de la Justicia [...], aún siendo perjudicial para nosotros, ya que éramos los principales candidatos a ganar la elección de este domingo”.

El club, por su parte, dio a conocer su postura a través de una nota, en la que califica la resolución tomada como “carente de sustentos”. En la misma, se critica también que la medida fue dictada “sin siquiera otorgarle a la institución el derecho de defensa”; recalca que la Agrupación Independiente Tradicional fue la única que “no cumplió con los requisitos de auspicio” y solicita “a aquellos miembros de la justicia que deban intervenir, lo hagan con total libertad y sin presiones mediáticas”, además de acusar de “irresponsable” a los promotores del recurso de amparo.

La postergación, en todo caso, no resuelve casi ninguno de los interrogantes que sobrevuelan al Rey de Copas. Sí, tal vez, el relativo a una posible intervención del club. Moyano y su gente descarta esa opción. “En lo personal, no la deseo ni nunca la pedimos”, afirma Doman. Y tampoco Rudecindo la cree posible: “El accionar de la “oposición” [dicho así, entre comillas] extiende el mandato de un ciclo que los socios en el estadio ya demostraron que está finalizado”, sentencia. La cercanía de las fiestas navideñas y la posterior feria judicial de enero hace suponer que hasta marzo será difícil establecer una nueva cita electoral.

Independiente se enfrenta ahora a unos meses de interinato que coinciden con el momento de tomar decisiones importantes. En lo económico, porque el club acumula deudas, juicios e inhibiciones que crecen cada semana. La última fue comunicada desde la AFA el pasado martes, y responde a un impago de casi 400.000 dólares al Celta de Vigo por el pase de Pablo Hernández. De no solucionarse, impedirá que el Rojo inscriba nuevos jugadores en el próximo mercado de pases, algo que ya sucedió en el de invierno de 2021.

Está cerca de concluir el contrato de Julio Falcioni con Independiente y no está nada claro qué pasará con el entrenador. Fotobaires

El vencimiento de contratos importante como el de Julio César Falcioni y Sebastián Sosa el 31 de diciembre, la continuidad o no de Daniel Montenegro como asesor deportivo, y el futuro de varios futbolistas que quedarían libres en junio –Domingo Blanco, Fabricio Bustos y Carlos Benavídez, entre otros– quedará supeditado a lo que decida una directiva con un poder precario.

“Lo que resulta llamativo es la escasa reacción de la gente, más allá de los insultos puntuales en la cancha. Parece existir una especie de resignación que tampoco ayuda”, apunta Fernando Montenegro, que iba a ser candidato por la frustrada alianza Primero Independiente. “Sinceramente, no sé qué necesita el socio para salir a manifestarse y decir que está harto de todo lo que pasa en el club”, se pregunta. En las redes sociales, hinchas y socios hablan de “sangría interminable” y de “tristeza infinita”, pero los lamentos en ningún caso sobrepasan esos límites.

Así está hoy Independiente. Sin las elecciones previstas, cargado de deudas y con un futuro incierto a corto y largo plazos. En todo caso, conviene estar atentos hasta el domingo. Cuatro días son un período muy largo en un club donde hace tiempo que gobierna la imprevisión.