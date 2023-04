Independiente - Estudiantes: el Rojo suma frustraciones, no aprovechó un regalito, cayó ante el Pincha y apura la llegada de Repetto, el nuevo entrenador

escuchar

No modificó nada. Su presente, lleno de frustraciones, camina además hacia un futuro repleto de incertidumbre. Sin embargo, espera por un golpe que pueda cambiar la suerte. Independiente no levanta cabeza y ante su gente cayó 2 a 1 contra Estudiantes, en uno de los duelos correspondientes la décima fecha de la Liga Profesional. No le salió una al Rojo, que llegó a igualarlo sin querer, pero que volvió a caer en desgracia apenas un minuto después. El Rey de Copas continúa envuelto en situaciones adversas y con sus jugadores parecen atrapados, inmovilizados por esa presión.

Con el clásico de Avellaneda a la vuelta de la esquina, sumó su noveno encuentro sin victorias en lo que va del torneo. Sólo ganó en la primera fecha, ante Talleres, y por un gol en contra de Angelo Martino. Este domingo, todavía con Pedro Monzón en el banco y tratando de apaciguar el tumultuoso momento desde lo deportivo, que se suma a lo institucional, ya está a la espera de la oficialización de quien tomará el cargo: el uruguayo Pablo Repetto, un DT que se adapta a lo que pide la situación. La dirigencia había decidido que comience su ciclo tras el clásico con Racing, pero la caída ante el Pincha apuraría la definición para esta semana.

Jorge Rodríguez, autor del 1-0, se abraza con Emanuel Mas; Estudiantes derrotó a Independiente en Avellaneda JORGE MATIAS BARAVALLE

El público que pobló el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini un domingo de pascuas en un horario difícil por lo que un día festivo implicaba, reprobó en todo momento la tarea de los jugadores, que se retiraron silbados. Una vez más, el Rojo jugó mal. Se mostró previsible, impreciso, lento y sin sorpresas. No generó situaciones de gol. Todo eso ante un práctico Estudiantes que, sin estridencias, complicó a Independiente toda la primera parte. Encima, en el inicio ya le dio el primer empujón al Rojo. Jorge Rodríguez convirtió el 1 a 0 luego de algunos rebotes en el área que derivaron de un tiro de esquina.

El nerviosismo comenzó a notarse en todos lados en el local: en los jugadores, en los hinchas y en Monzón que empezó a realizar variantes. Esas modificaciones no resultaron y los futbolistas en el campo de juego mostraron más de lo mismo ante un rival que se quedó, pero no la pasó mal en ningún momento. A pesar de la ventaja mínima, controló el partido de punta a punta y apoyado en el gran partido que tuvieron Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli.

El interinato de Pedro Monzón podría finalizar el próximo miércoles ante Rosario Central Télam

Encima, llegó el minuto de furia del partido. Cuando la gente ya tenía la paciencia colmada, una situación insólita le dio a independiente el empate inmerecido porque ni siquiera había pisado con claridad el área de Andújar. Zaid Romero dudó en un rechazo de un centro y metió la pelota en contra de su propio arco. Era el 1 a 1. Ilógico. Tan sólo pasó un minuto de ese impacto cuando Fernando Zuqui mandó un centro al área y el propio Romero se redimió del error para poner el partido otra vez en favor del Pincha con un merecido 2 a 1. Otra muestra de que el fútbol da revancha.

Inundado en decepciones, Independiente ni siquiera aprovechó el regalito del Pincha. Algo que ya había sucedido ante Colón con el insólito penal por mano de Paolo Goltz. Es la tercera derrota en el campeonato y todas fueron de local, donde no ganó. Su único triunfo fue ante Talleres, en Córdoba, en la primera fecha. Sólo tiene nueve puntos, se ubica en el puesto 23 y si gana Colón, puede quedar a dos unidades del descenso directo que la Liga le da al último de la tabla general. Panorama preocupante.

Y en el medio de este escenario oscuro, el Rojo ya se aseguró a su nuevo DT. En estos días el club anunciará Pablo Repetto como entrenador, con un contrato hasta junio de 2024. Previo al partido, se hablaba de que insólitamente se haría cargo tras el clásico con Racing que se jugará el próximo domingo en el Libertadores de América. Pero la derrota habría modificado el rumbo y este uruguayo de 49 años asumiría en la semana, para estar en el banco frente la Academia.

No será nada fácil el desafío que tendrá por delante este experimentado DT. Tendrá mucho para ordenar en todas las líneas. Repetto es un entrenador resultadista que pregona el buen juego. Pero también, es un metódico que se adapta a lo que se necesita. Justo lo que precisa este momento de Independiente que el miércoles visitará a Rosario Central, pero habrá que ver si darán los tiempos para que ya esté en el banco. se sabe, Repetto está en Ecuador, organizando la mudanza de su familia hacia Buenos Aires.

Pablo Repetto, el uruguayo que asumiría esta semana como DT de Independiente Archivo

El pasado de Repetto fue en Fénix, Cerro, Blooming, Defensor Sporting, Independiente del Valle. También un breve paso por Emiratos Árabes Unidos, Olimpia (otra corta etapa), Liga Deportiva Universitaria y Nacional, de Montevideo. Una vida en este lado del mundo: conoce los detalles de cada rincón, de cada táctica. Uno de los grandes recuerdos que tiene Repetto por estas tierras es ser el único DT en eliminar a River y a Boca en una misma competencia. Fue en la Libertadores de 2016, como entrenador de Independiente del Valle.

Aunque el Rey de Copa, envuelto en sus desventuras, es el único gigante de nuestro medio que no compite ni en la Libertadores ni en la Sudamericana, el uruguayo tendrá el desafío de levantar a un grande de la Argentina y de Sudamérica, pero atrapado en problemas institucionales. A pesar de eso, la gran posibilidad será tapar todo lo malo con trabajo y resultados, y ponerle un poco de paz a todo este momento en el que sólo se le suman situaciones negativas.

La furia de los hinchas

Tras el partido, los fanáticos que fueron al estadio, se dirigieron al hall del Libertadores de América donde se vivió un clima de absoluta tensión. Allí apuntaron contra la dirigencia actual y también insultaron a la anterior. La intención de la gente pasaba por pedirle explicaciones a la actual comisión directiva, liderada por Fabián Doman. También, a los que manejan el fútbol del club, como Pablo Cavallero, otro de los insultados

Esto se sumó al momento en el que los jugadores abandonaron el campo. Todos fueron despedidos bajo una lluvia de silbidos y abucheos. No salvó ninguno. La paciencia de la gente de Independiente se colmó hace mucho, en una situación que ya se arrastra desde hace mucho tiempo.