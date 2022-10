Independiente: las elecciones batieron récord de participación, le dieron plafón al proyecto de la oposición liderado por Fabián Doman y ya tiene un plan para las primeras decisiones

Contundente y sin dejar ningún margen de dudas, Fabián Doman se convirtió en el presidente de Independiente para los próximos cuatro años al sumar el 72,3 por ciento de los 15.888 votos emitidos, récord absoluto en la historia del club y la tercera mayor convocatoria en un club de nuestro país. Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y el periodista Juan Marconi lo acompañarán como vicepresidentes.

Claudio Rudecindo , de la agrupación Gente de Independiente, quedó en un lejano segundo puesto, con el 14,7 por ciento . A su vez Javier Mazza, candidato de última hora del oficialismo tras la renuncia de Hugo Moyano y Héctor Maldonado a encabezar la lista, obtuvo un 13 por ciento , en una cabal demostración del afán de cambio que guió a los socios. Cabe recordar que estas elecciones debieron celebrarse hace diez meses, y que desde entonces sucesivos escándalos -en los juzgados, las calles y el propio estadio- promovieron el alejamiento del dirigente sindical camionero.

“Quedó demostrado que cuando la gente quiere un cambio no hay aparato ni nada que lo frene”, dijo un feliz pero sereno Doman, quien calificó la jornada como “impresionante” y agradeció especialmente el esfuerzo de la masa social del Rojo para esperar con paciencia el momento de depositar su voto. Desde el momento en que se abrieron las urnas, minutos después de las 9 de la mañana, y hasta las 19 (hubo que prorrogar una hora el cierre del comicio para que nadie se quedara sin participar), las colas fueron incesantes y en algunos momentos llegaron a exceder las doce cuadras.

Elecciones en el Club Atlético Independiente Twitter @C. A. Independiente

“Nos esperan grandes desafíos, en lo futbolístico, lo económico-financiero y hasta en lo moral”, aseguró Doman, que en sus primeras declaraciones tras el triunfo indicó que se informarán de auditorías “cada 24 horas” para informar del estado real de la situación en el club. La gestión Moyano -más allá de sus éxitos durante los primeros cuatro años de mandato- deja al Rey de Copas con un pasivo de 4.600 millones de pesos y con un sin número de deudas y juicios en contra. “Hay tres casos que vamos a mirar especialmente: el no cobro de un patricionio de la empresa Oca, el vergonzoso juicio que le sigue al club el ex jugador Gonzalo Verón y algunos detalles poco claros en la venta de Nicolás Figal”.

En lo inmediato, la nueva gestión deberá atender varios frentes. En lo futbolístico, decidir la continuidad o no de Julio César Falcioni en la dirección técnica del equipo. En su programa electoral, Doman anunció que la decisión será tomada luego de conocer de primera mano la situación contractual del Emperador -aunque dejó traslucir que el estilo de juego no es de su gusto-. Asimismo, prometió la creación de una Subcomisión de Fútbol encabezada por un Manager Institucional y un Director Deportivo quienes serán los encargados tanto de elegir a los futuros entrenadores como de las compras y ventas de jugadores, y de negociar las posibles renovaciones de la decena de contratos y préstamos que vencen el 31 de diciembre venidero.

02/10/2022 19:18 Los socios de Independiente asistían esta hoy en importante número a la sede del club sobre Avenida Mitre 470 para elegir a la nueva Comisión Directiva que gobernará por los próximos 4 años. Fanton Osvaldo _ TELAM

Respecto a lo económico-financiero, la inhibición para inscribir futbolistas que pesa sobre el Rojo por el impago de una deuda con el uruguayo Gastón Silva será una de las prioridades a resolver, así como el intento de que el América de México no presente ante la FIFA un nuevo reclamo por 4,7 millones de dólares pendientes de abono por el pase del paraguayo Cecilio Domínguez.

La situación cercana a la quiebra en la que se encuentra Independiente -pese a los anuncios en contrario, la convocatoria de acreedores solicitada en tiempos del presidente Julio Comparada no fue levantada durante los ochos años de moyanismo-, será el otro gran reto donde la futura gestión deberá poner el foco. “Nuestro plan incluye revalorizar la marca Independiente, sumar aportes de sponsors y llegar a acuerdos comerciales con empresas de primer nivel”, subrayó Doman durante la campaña, y también la idea de lanzar una gran conscripción de socios y abonados al estadio “para reducir con ingresos corrientes el déficit operativo mensual”.

La continuidad de Falcioni, uno de los temas que deberá resolver la nueva comisión directiva encabezada por Doman Prensa Copa Argentina

La lista ganadora tuvo su búnker en las instalaciones deportivas que el Sindicato de Empleados de Comercio posee sobre la Avenida Mitre al 1300, a pocas cuadras de la sede del club, y fue allí donde Doman recibió los resultados y realizó sus primeras declaraciones. En la mesa principal, además de Grindetti y Marconi, lo acompañaron el diputado nacional Cristian Ritondo, verdadero artífice de la lista de Unidad Independiente; y Salvador “Pocho” Pérez, titular de la Agrupación Independiente Tradicional, patrocinadora de la candidatura y principal apoyo en las sucesivas demandas que debió presentar el popular conductor televisivo contra la Junta Electoral. En diciembre pasado, y pocos días antes de la fecha original de las elecciones, la Junta había decidido impedir la participación de la lista de Doman por presuntas irregularidades. Aquella negativa suscitó la postergación de los comicios y prolongó durante diez meses más de lo que correspondía el mandato de Moyano.

La presencia de dos importantes dirigentes del PRO sembró desde el primer momento la duda de una nueva fase de politización del club, y el nuevo mandatario intentó ratificar que eso no será así en la etapa que comenzará en los próximos días: “A partir de ahora el club estará abierto para todos. También para quienes no nos votaron y los que no han participado en esta elección. A nadie que quiera acercarse le vamos a preguntar de dónde viene sino hacia dónde quiere ir para levantar a Independiente”, dijo Doman, para cerrar su discurso inaugural como presidente electo.

El Rojo cerró con sonrisa satisfecha y sin incidentes una de las páginas más conflictivas de su historia. La siguiente, todavía en blanco, necesitará de la mejor de las letras para recuperar la grandeza extraviada.