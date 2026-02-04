Independiente Rivadavia encadena tres victorias y junta puntos para cuando la agenda apriete el calendario

Del cierre de año glorioso, con la obtención de la Copa Argentina 2025, a un inicio de calendario espléndido. Independiente Rivadavia estira los festejos de un almanaque a otro con un comienzo de ensueño en el torneo Apertura 2026. Con el triunfo 2 a 1 sobre Sarmiento, de Junín, encabeza la tabla de posiciones del Grupo B y es el único equipo que se impuso en las tres jornadas; Atlético Tucumán y Huracán, las anteriores presas de la campaña que registra un detalle: en todos los juegos se impuso por el mismo resultado. Una cosecha de puntos valiosa para el futuro, donde la triple competencia apretará la agenda de la Lepra mendocina, que se entrenará en la Copa Libertadores.

Un colchón de puntos es el objetivo que se trazó el equipo y cumple con el propósito. Respetando el libreto que reparte el director técnico Alfredo Berti y apelando a la entrega y el sacrificio de un grupo que va acomodándose a los desafíos que le presenta la aventura. El jugador estrella Sebastián Villa no hizo la pretemporada, pero jugó todo el partido; el goleador Álex Arce se lesionó, y entre Fabrizio Sartori y Matías Fernández intentan disimular la ausencia; el entrenador apostó a un arquero juvenil, de 21 años, y aunque no logró sostener la valla invicta Nicolás Bolcato ofrece seguridad y aplomo; futbolistas como Alejo Osella se reconvierten de zaguero central a lateral-carrilero y además del despliegue aporta goles...

Matías Fernández con la pelota al pie se escapa de la marca de Santiago Salles; el talentoso volante es una de las figuras de Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia

Con Sarmiento, el equipo jugó de mayor a menor y de un 3-0 pasó a un 2-1 que por momentos generó zozobras. Del gol anulado a Fernández, que iba a concretar su primer doblete en el año -correcta sanción por posición adelantada de Sartori-, llegó el descuento de los juninenses, tras el tanto de Junior Marabel. La Lepra mendocina no tuvo resto para aguantar la intensidad física que pretende su técnico, pero hizo los méritos para sacar adelante un partido donde empezó confundido, se repuso, marcó los goles y recién bajó el rendimiento en el final-

Sarmiento enseñó muchísimos errores –el comienzo del segundo gol de Independiente Rivadavia fue una mala entrega del colombiano John Rentería- y varios jugadores de trayectoria estuvieron por debajo de su nivel: Jonatan Gómez, Lucas Suárez, Yair Arizmendi... Los aplausos del DT Facundo Sava para Diego Churín por su entrega y ser la referencia de los ataques, el despliegue de Santiago Salles y la claridad de Mauricio Martínez, que debutó con la camiseta de Sarmiento, las individualidades rescatables de un equipo que decayó ante el primer gol y recién se activó con el descuento.

El resumen del triunfo de Independiente Rivadavia

El futbolista referencial de Independiente Rivadavia es el colombiano Villa, que en el mercado de pases estuvo en el radar de River. El atacante descubrió en la Lepra mendocina un espacio en donde volver a destacarse: fue el líder del plantel que ganó la Copa Argentina y se clasificó para jugar por primera vez la Copa Libertadores. Pero detrás del jugador que arrastra la atención -convalidó la continuidad por los seis primeros meses de 2026, también una baja de la cláusula de rescisión, que pasó de 8 millones a 6.000.000 de dólares- el director técnico Berti dispone de piezas que no tienen recorrido ni el cartel del capitán, pero que son artífices del presente.

Balcato, de 21 años, el más joven de los tres arqueros que tiene el plantel, recibió el respaldo de Berti para el Apertura 2026. Debutó el año pasado, tras la lesión de Emanuel Centurión en la final de la Copa Argentina, ante Central Córdoba, de Santiago del Estero en el cierre del torneo Clausura 2025. Es uno de los cuatro juveniles que blindó el club, junto a Julián Reyna, Axel Leiva y Tomás Arias. Un duelo ganado ante Carlos Villalba, el control en el remate de cabeza de Gastón Arturia que rozó el travesaño y el pequeño fallo -tras un pequeño resbalón-, que posibilitó a Churín sacar un remate con escaso ángulo, pero que no hizo blanco, las jugadas que lo tuvieron como protagonista. En el gol de Marabel rechazó en el mano a mano ante Rentería, aunque en el rebote el colombiano logró habilitar a su compañero.

Sebastián Villa, capitán y jugador estrella de Independiente Rivadavia: estuvo en el radar de River, se quedó en la Lepra mendocina y aunque no hizo la pretemporada completa con Sarmiento jugó todo el partido Independiente Rivadavia

Autor de uno de los goles en la final de la Copa Argentina, Fernández es un socio futbolístico de Villa en la ofensiva de Independiente Rivadavia. En 2022, después de ser cedido a préstamo a Villa San Carlos, el volante, de 24 años, quedó libre de Quilmes y sufría un segundo cachetazo: Estudiantes de La Plata también lo cortó cuando jugaba en Sexta División. Jugó en la Liga de Pehuajó, donde percibía dinero por partidos de Defensores del Este. Viajaba solo para jugar y en la semana trabajaba de carpintero. Recaló en Excursionistas, donde enseñó una versión superadora, y Barracas Central lo tentó para jugar en la Liga Profesional.

Sin embargo, Independiente Rivadavia sacó partido de la irresolución del Guapo y lo incorporó a préstamo, por un año, con opción de compra que los mendocinos ejecutaron. En el camino se produjeron rispideces, porque el talentoso jugador se ofreció a Estudiantes y hasta posó con una camiseta del Pincha. Figura de la campaña 2025, en el nuevo curso sostiene el rendimiento: anotó contra Atlético Tucumán y anoche, y dio una asistencia en el éxito frente a Huracán. El mal genio a veces complica sus presentaciones, y Berti es quien a los gritos desde el banco de los suplentes lo moldea.

Yair Arizmendi ataca y el paraguayo Iván Villalva marca; Sarmiento, de Junín, reaccionó tras el descuento, pero no tuvo ideas para buscar el empate Sarmiento

El paraguayo Arce es el goleador de Independiente Rivadavia. Una extraordinaria campaña para el ascenso derivó en una venta a Liga Deportiva Universitaria de Quito en 2024. Un año y medio más tarde, el guaraní retornó a la Lepra mendocina. En el debut con los tucumanos en el actual Apertura sufrió la fractura de clavícula y se perderá un par de juegos más, según estipulan en el plantel. De Río Gallegos, Sartori creció en Resistencia y se inició futbolísticamente en Boca Unidos (Corrientes); luego inicio un peregrinaje por las inferiores de Talleres y de Newell’s. Con la ausencia de Arce, tomó la responsabilidad del gol y anotó ante Huracán y el martes a la noche frente a Sarmiento. Se destaca por la explosión y es el tercer mosquetero en la ofensiva que conforma junto a Villa y Fernández.

Hijo de futbolista, Osella tuvo un renacer futbolístico en Central Córdoba de Rosario y en Independiente Rivadavia logró consolidarse. Como su padre Diego, es un producto de las inferiores de Newell’s, aunque no debutó en el club rosarino. Se unió a Colón, de Sante Fe, pero tampoco logró arrancar y retornó a su pueblo, Acebal. “Central Córdoba fue el que me dio la posibilidad”, afirmó tras ganar la Copa Argentina 2025, donde pasó del sufrimiento por la expulsión al éxtasis por la conquista. Del Charrúa se marchó a Deportivo Armenio y desde ahí llegó a la Lepra mendocina donde el año pasado alternó entre la formación y el banco de los suplentes. Con su gol a Sarmiento convirtió por segunda vez con la camiseta de la Lepra.

Sin el cártel de los poderosos del fútbol nacional, Independiente Rivadavia escribe su propia aventura. Es el único equipo que ganó los tres partidos del torneo Apertura y mientras espera su estreno en la Copa Libertadores, embolsa puntos para cuando los viajes y el trajín de la triple competencia imponga una agenda apretada.