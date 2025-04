Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia será uno de los cuatro encuentros con los que se abrirá la última fecha del Torneo Apertura 2025 este viernes desde las 15.30 en el estadio Juan Bautista Gargantini de Mendoza. Se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Silvio Trucco, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 3.50 contra 2.23 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.35.

El partido se disputa en simultáneo con otros tres -Argentinos Juniors vs. Estudiantes de La Plata, Banfield vs. Central Córdoba y Racing Club vs. Newell’s- porque la Lapra mendocina define su posición final y el Halcón de Florencio Varela se juega la clasificación a los octavos con el Pincha, la Lepra rosarina y el Ferroviario.

El equipo dirigido por Alfredo Berti acumula cinco juegos sin caídas y marcha sexto con 24 puntos producto de seis victorias, seis igualdades y tres derrotas y, ya clasificado a la próxima instancia, aspira a quedar lo más arriba posible. El puesto máximo que puede obtener es el tercero, aunque las chances son remotas porque Huracán acumula tres unidades más y una diferencia de gol muy superior (+8 contra +2). Por encima están, también, Tigre (26) y Racing (25), oponentes a los que sí puede dejar atrás por unidades.

El elenco de Pablo De Muner se ubica décimo con 19 tantos gracias a cinco victorias, cuatro igualdades y seis caídas y solo le sirve un triunfo para tener posibilidades de avanzar a la próxima etapa, algo que no consigue desde hace seis juegos. Para meterse en octavos necesita, además de imponerse a Independiente Rivadavia, que Estudiantes de La Plata pierda con Argentinos Juniors y que Newell’s no supere a la Academia.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en septiembre del año pasado por la Liga Profesional 2024 con triunfo de Independiente Rivadavia 1 a 0 en Mendoza con tanto de Franco Romero de penal.

Octavos de final del Torneo Apertura 2025

*Los cruces son provisorios en la previa a la fecha 16. En negrita, los equipos ya clasificados.