Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente Rivadavia y River se enfrentan este lunes en un partido correspondiente a la fecha 8 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Será el debut de Marcelo ‘Pichi’ Escudero como DT interino del visitante tras la salida de Marcelo Gallardo. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Lepra mendocina, que viene de empatar 1 a 1 con Racing como visitante por los goles de Matías Fernández -I- y Tomás Conechny -R-, atraviesa un gran presente y es el único líder de la tabla de posiciones de su zona con 16 puntos. El Millonario, por su parte, se mantiene en el quinto puesto de la clasificación general con 10 unidades. En la última jornada, que marcó la despedida de Marcelo Gallardo, le ganó 3 a 1 a Banfield como local con tantos de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas (Mauro Méndez empató transitoriamente para el Taladro).

Independiente Rivadavia comenzó el 2026 de gran manera; jugará la Copa Libertadores por primera vez Copa Argentina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de octubre del año pasado, por las semifinales de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Independiente Rivadavia se quedó con la victoria por penales tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, en un encuentro que se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Lo llamativo es que, contando amistosos y partidos oficiales, River no le gana al conjunto mendocino desde principios de 2024.

Independiente Rivadavia vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Lunes 2 de marzo.

: Lunes 2 de marzo. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Malvinas Argentinas.

: Malvinas Argentinas. Árbitro: Facundo Tello.

Independiente Rivadavia vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 21.30 (horario argentino) en Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.23.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante Independiente Rivadavia