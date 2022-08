Independiente - River: las polémicas de la noche, con el supuesto penal al colombiano Borja y el gol de la victoria de Suárez en tiempo adicionado

Nuevamente fue una noche de VAR, en dos situaciones desencadenadas en este caso en el área de Independiente. El clásico se terminó resolviendo sobre el final, con el triunfo de River por 1-0.

La primera se da cuando transcurren los primeros 15 minutos del segundo tiempo en Avellaneda y River trata de meter a Independiente en su área. A veces con claridad, en otras como puede. Lejos de ser avasallante. Sólo con voluntad. De pronto, la acción ofensiva que se profundiza. Nace por el centro por intermedio de Nicolás de la Cruz, pivotea el colombiano Miguel Borja y descarga para Agustín Palavecino, que elige abrir hacia la derecha, donde está Pablo Solari. El intento de centro del extremo rebota en Lucas Rodríguez y la pelota se va al córner. Hasta ahí, la acción en sí. Pero...

Fernando Rapallini, el árbitro de Independiente y River, trata de no dejarse influenciar por Pozzo y Leandro Fernández LA NACION/Mauro Alfieri

En el momento en que Solari recibe y va a tirar el centro al medio del área chica, Borja, que había ingresado por Lucas Beltrán, fiel a su estilo de delantero corpulento, choca como un forward de rugby contra Sergio Barreto, central de Independiente, y trata de ganarle la espalda. El defensor se lo saca de encima y el N° 9 cae, tomándose la cara. Algunos siguen la maniobra como si fuera un córner usual. Ningún jugador de River se acerca, sí algunos de Independiente, mientras el referí, Fernando Rapallini , habla con el delantero caído. Enseguida aparece Zuculini. El juego se detiene. Borja se incorpora y sigue hablando con el referí, acusando un golpe de Barreto. ¿Fue penal?

Mientras todo esto se produce, el VAR revisa la acción. Y decide convocar a Rapallini para revisarla. El referí se toma un minuto para analizar la jugada. Cuando vuelve, está decidido: no hay nada extraño en su opinión. No vio nada en primera instancia y tampoco en la revisión. En la carrera al área, habla con Zuculini, Franco Armani corre desde el arco en carácter de capitán del equipo y por protestar recibe la amarilla. Le advierte a Borja que no ve infracción de Barreto y el juego sigue.

El no penal de Barreto a Borja

¿Fue penal o no? No dio la impresión de haber golpe de Barreto, sino de haberse sacado de encima a Borja luego del primer empellón que recibió del colombiano.

La segunda se dio en el gol de River, ya en el primer minuto de tiempo adicionado (fueron 5′ los otorgados por Rapallini). En otro ataque de River, Casco abrió hacia la derecha para Solari, cuyo centro al medio del área fue rechazado por un defensor. Tomó el rebote Zucullini, que pateó de zurda al arco, la pelota rebotó en un jugador de Independiente y Matías Suárez, que captó el rechazo, definió para el 1-0.

En el fondo, Vigo y Suárez

Surgieron dudas sobre la posición del delantero de River, que había ingresado desde el banco por Esequiel Barco a los 30 minutos de la segunda etapa. La acción fue chequeada por el VAR, que en esta ocasión no convocó a Rapallini a observarla. En el momento del remate de Zucullini, Suárez está habilitado por el lateral Alex Vigo, exColón y River.

El gol de River: ¿dónde estaba Suárez?